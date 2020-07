UManresa acosta la ciència als col·lectius més vulnerables

La Fundació Universitària del Bages (campus Manresa de la UVic-UCC) liderarà el projecte europeu Communities for Sciences - Towards promoting an inclusive approach in science education (C4S), que té com a objectiu fer més inclusiva l'educació científica, especialment en col·lectius vulnerables, com els immigrants, la comunitat gitana i les persones amb discapacitat.

El projecte té un doble vessant: per una banda, aplicat amb treball sobre el terreny, i, de l'altra, d'investigació i producció de coneixement.

Així, d'una banda treballarà amb infants i joves fins als 16 anys i les seves famílies, a partir de Living Labs Comunitaris, i també posarà un èmfasi especial en dotar-lo d'una perspectiva interseccional de gènere. De l'altra, impulsarà producció acadèmica sobre educació científica inclusiva en diferents formats i suports.

C4S vol promoure un canvi institucional que doni resposta i eines per acabar amb les diferències d'accés a l'educació científica i incentivar la creació de grups de treball amb la participació de persones expertes en ciència i membres de comunitats vulnerables per avançar conjuntament en una educació científica inclusiva.



Nou ciutats de vuit països

El projecte es desenvoluparà en nou ciutats de vuit països europeus i en el seu territori més proper - Milà, Brussel·les, Manresa, Vic, Viena, Budapest, Sofia, Lund i Berlín - i implicarà el treball conjunt d'universitats, equipaments educatius de titularitat municipal i una associació sense ànim de lucre. El projecte, que ja ha estat aprovat per la Comissió Europea i que forma part del programa Horitzó 2020, té una dotació econòmica de 1,1 milions d'euros.

C4S parteix de la base que cal acostar la ciència als infants perquè tinguin accés a procediments de descoberta científica del món, però té en compte que la ciència és també una pràctica social que en determinades circumstàncies reprodueix estereotips.