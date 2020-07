Sant Andreu participa en un projecte innovador basat en un llit articulat que es pot convertir en cadira de rodes

Sant Andreu Salut participa en un projecte de l'empresa manresana Control Live per a provar la V-CHAIR, un Digital Health Smart Care Robot, cadira de rodes elèctrica i llit hospitalari tot en un. Una solució que elimina les transferències entre diferents suports i facilita la cura i el trasllat de persones amb dificultat de mobilitat, fent més senzilles les tasques d'atenció i millora la comoditat dels usuaris. La cadira disposa d'un disseny patentat i únic al mercat, fruit d'una experiència personal a la que va haver de fer front el fundador de l'empresa, Tomás Fernández. Actualment, a l'Hospital de Sant Andreu hi ha una unitat de la V-CHAIR i es preveu que, aquest dimecres, Sant Andreu Salut, incorpori una segona unitat.

L'empresa Control Live ha desenvolupat diversos sistemes pensats per a millorar l'autonomia de les persones amb dificultats de mobilitat o de connexió amb l'entorn. Tal com descriuen Sònia Riera, CEO de Control Live, i Aina Grifé, responsable tècnica, els beneficis són per a dues bandes: "en primer lloc per a la persona atesa, ja que la cadira de rodes es converteix en llit, evitant transferències, i s'hi poden programar moviments automàtics, per mobilitzar passivament a la persona. Tot plegat, evita possibles ulceracions i infeccions respiratòries i urinàries. El control de la cadira, a més, es pot realitzar des d'un comandament situat al lateral de la mateixa i a través de la veu, amb la qual cosa, encara que el pacient tingui la mobilitat reduïda, podrà activar i mobilitzar el dispositiu com li convingui. Tot això contribueix al fet que la persona guanyi autonomia i benestar.

En segon lloc, els avantatges són també per als cuidadors familiars i els professionals sanitaris, ja que s'eviten els esforços i les postures forçades durant les tasques de canvis posturals, canvi de llençols, higiene, canvi de bolquers, posicionament de l'orinal pla, etc., a la vegada que s'estalvien haver de realitzar les transferències i, per tant, tenen menys risc de lesions. En aquest sentit, tal com descriu Esther Flores, infermera de l'Hospital Sant Andreu de Manresa, la V-CHAIR "ens permet fer tasques amb molta més facilitat, amb molta menys sobrecàrrega osteomuscular, perquè és una cadira que permet fer canvis posturals per ella mateixa. Com a professionals, ens facilita la tasca perquè pots fer aquests canvis de manera autònoma, sense necessitar un altre professional i sense que hi hagi sobrecàrrega.

Pel que fa als cuidadors, el fet que la persona atesa tingui més autonomia repercuteix directament en la seva qualitat de vida i benestar. En aquest sentit, cal destacar que la V-CHAIR es pot monitorar a través d'una app, per la qual cosa, el cuidador té el control sobre la situació del dispositiu en tot moment. La infermera Esther Flores destaca que en un domicili, quan a vegades els cuidadors no tenen la formació ni les eines necessàries, es converteix en una eina de gran ajuda, amb utilitats infinites.

Actualment, Manuel Hernández, que fa tres mesos que està ingressat a l'Hospital de Sant Andreu, és el pacient que fa ús de la cadira intel·ligent. La família està molt satisfeta amb el fet que el Manuel pugui estar a la V-CHAIR, ja que li permet incorporar-se amb total facilitat, evita transferències al llit i les possibles lesions a la pell que ocasiona. Manuel Hernández comenta orgullós que, gràcies a la V-CHAIR ha pogut sortir a l'exterior de l'Hospital en dues ocasions, cosa que sense el dispositiu hagués estat impensable. La família, que s'ha anat habituant a l'ús del sistema, comenta que seria un gran avantatge tenir-la a casa.