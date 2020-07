Manresa ja ha destinat 2,6 milions d'euros a combatre els efectes socials i econòmics de la covid

L'Ajuntament de Manresa calcula que arribats a mitjans de juliol, el consistori -amb aportacions també de la Generalitat, la Diputació i altres organismes- ja ha destinat 2.594.973,93 euros a les mesures previstes en el pla per fer front als efectes de la covid-19 a la ciutat, firmat pel govern de la ciutat i tots els grups municipals l'11 de maig passat. La xifra figura en el segon informe de seguiment del pla, presentat aquest dijous al ple municipal, i en el qual "es constata un molt notable increment en l'àmbit d'ocupació i també un creixement importat en el de cultura, esports i lleure, tot i que els àmbits econòmic i social continuen tenint un pes molt important", diu l'Ajuntament.

El nou informe actualitza els continguts de l'anterior, presentat el juny passat, tant pel que fa a les actuacions impulsades com al seu cost i al grau d'aplicació en què es troben. El consistori explica que "de cara a endreçar la informació i oferir-la d'una manera més completa i entenedora, s'han fet alguns canvis pel que fa als àmbits temàtics així com a la ubicació d'algunes de les mesures".

Pel que fa a la distribució de la despesa realitzada, les actuacions en l'àmbit social i en l'àmbit econòmic i fiscal segueixen concentrant un gruix important de la despesa (28,75% i 19,44%, respectivament), si bé ha crescut enormement l'àmbit laboral i de foment de l'ocupació, que se situa en segona posició (21,06%), bàsicament a conseqüència de la posada en marxa de 33 plans d'ocupació que tindran un cost de 380.289,50 euros i que es cobriran fonamentalment amb les aportacions de la Generalitat (273.825,97 €) i de la Diputació de Barcelona (99.463,53 €).

Les intervencions a l'espai públic per afavorir la mobilitat i garantir el distanciament social i la seguretat dels vianants continuen tenint un fort pes (7,77%), si bé han estat superades per les actuacions del capítol dedicat a la cultura, els esports i el lleure (12,88%), principalment a causa de les aportacions econòmiques a la Festa Major i a altres activitats culturals adaptades al nou entorn de la Covid-19, que tenen com a objectiu ajudar el sector i la indústria cultural a recuperar-se del sotrac que va suposar el temps d'inactivitat a causa del confinament.

Partides de despesa distribuïda per àmbits:

Àmbit social 504.418,32 € Àmbit de les persones 117.350,00 € Àmbit laboral i foment de l'ocupació 546.504,50 € Àmbit econòmic i fiscal 745.997,60 € L'Ajuntament, eina d'impuls econòmic 12.921,41 € La funció pública i l'administració local 32.500,00 € Els espais municipals i les promocions públiques d'habitatge 52.000,00 € Àmbit de la cultura, l'esport i el lleure 334.168,00 € Àmbit de l'espai públic i la mobilitat 201.637,65 € Àmbit sanitari 30.000,00 € Àmbit emocional 2.255,00 € Àmbit del voluntariat i les xarxes ciutadanes 9.151,45 € Seguiment del Pla i transparència 6.070,00 €



L'informe, que inclou les mesures impulsades pels diversos serveis municipals en el marc del Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, està previst que es vagi actualitzant periòdicament, coincidint amb els plens municipals, com a mecanisme de seguiment del grau d'aplicació del Pla, segons l'acord entre el govern municipal i els grups polítics amb representació al consistori. D'aquesta forma, com s'ha fet en aquest informe del juliol, en posteriors edicions s'incorporaran els canvis que es vagin produint i es faran els ajustaments necessaris per completar el seguiment dels recursos pressupostaris que s'hi destinen.

La decisió d'establir aquest mecanisme de seguiment ha estat fonamentada en la necessitat d'apostar per un Pla dinàmic, que es vagi adaptant a la incertesa i a la situació canviant que ha generat la Covid-19, per poder donar resposta a les necessitats que es vagin presentat en cada moment amb noves actuacions o reforçant determinades partides pressupostàries.