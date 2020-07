El Pou de Llum acull demà una sessió amb cants de mantres

Dins les Festes de Sant Ignasi, aquest dissabte tindrà lloc la segona sessió del cicle Quina societat volem ser? Començarà a les 8 del vespre al Pou de Llum i consistirà en una introducció amb cants de mantres amb el grup Sofà i Mantra (Alba Sanfeliu i Marisa Badia) i, com a cloenda, la presentació del baròmetre de valors, una eina per al canvi social des de l'interior de cada persona.

Les persones que hi assisteixin poden portar una manta o petita estora per seure. També hi haurà cadires. L'aforament és limitat i cal fer la inscripció prèviament a https://bagesterradevins.cat/btiquets/paraules-del-cami-quina-societat-volem-ser. Ho organitzen: Manresa 2022-Comissió de Valors, l'Ajuntament i la Fundació Turisme i Fires de Manresa.