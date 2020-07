Un llit amb segell manresà que es converteix en cadira de rodes

Sant Andreu Salut participa en un projecte de l'empresa manresana Control Live per provar la V-CHAIR, un Digital Health Smart Care Robot, cadira de rodes elèctrica i llit hospitalari tot en un.

Una solució que elimina les transferències entre diferents suports i facilita la cura i el trasllat de persones amb dificultat de mobilitat, fent més senzilles les tasques d'atenció i millora la comoditat dels usuaris. La cadira disposa d'un disseny patentat i únic al mercat, fruit d'una experiència personal a la qual va haver de fer front el fundador de l'empresa, Tomás Fernández. Actualment, a l'Hospital de Sant Andreu hi ha una unitat de la V-CHAIR i es preveu que Sant Andreu Salut incorpori una segona unitat.

L'empresa Control Live ha desenvolupat diversos sistemes pensats per millorar l'autonomia de les persones amb dificultats de mobilitat o de connexió amb l'entorn. Tal com descriuen Sònia Riera, CEO de Control Live, i Aina Grifé, responsable tècnica, els beneficis són per a dues bandes, en primer lloc per a la persona atesa, ja que la cadira de rodes es converteix en llit, evitant transferències, i s'hi poden programar moviments automàtics, per mobilitzar passivament la persona. Tot plegat, evita possibles ulceracions i infeccions respiratòries i urinàries.

El control de la cadira, a més, es pot realitzar des d'un comandament situat al lateral i a través de la veu, amb la qual cosa, encara que el pacient tingui la mobilitat reduïda, podrà activar i mobilitzar el dispositiu com li convingui. Tot això contribueix al fet que la persona guanyi autonomia i benestar.

En segon lloc, els avantatges són també per als cuidadors familiars i els professionals sanitaris, ja que s'eviten els esforços i les posicions forçades durant les tasques de canvis posturals, canvi de llençols, higiene, canvi de bolquers, posicionament de l'orinal pla, etc. A la vegada que s'estalvien haver de realitzar les transferències i, per tant, tenen menys risc de lesions. Esther Flores, infermera de l'Hospital Sant Andreu, explica que la V-CHAIR «ens permet fer tasques amb molta més facilitat i molta menys sobrecàrrega».