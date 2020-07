El Consell Local per la República a Manresa ja té 1.200 inscrits

Més d'un centenar de persones van assistir ahir al vespre, al pati del Casino, a la presentació del Consell Local per la República a Manresa, que ja té 1.200 inscrits, mentre que el grup promotor el formen mig centenar de persones. Hi va haver música de De tu a tu i Oriol Barri i les intervencions de l'activista Jordi Pesarrodona, que va avançar la data per anar a declarar per l'afer del nas de pallasso (el 21 de setembre); Roger Vilaseca, de Fem Consell i membre del Consell Local de Sant Joan Despí; i Aurora Madaula, consellera del Consell per la República. Entre el públic hi havia el fins fa poc alcalde Valentí Junyent. - G. C.