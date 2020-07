Catalunya suma 1.597 nous positius per covid-19 confirmats per PCR i nou morts

Catalunya va sumar ahir 1.597 nous positius per covid-19 confirmats per PCR o epidemiològicament respecte al balanç del dia anterior, segons les últimes dades del departament de Salut. Aquesta dada quadruplica la de nous contagis difosa dimecres per Salut. Això situa la xifra global de positius en 75.288, però puja fins a 86.891 si es tenen en compte proves serològiques (1.949 més).

Dels casos nous amb prova confirmada, 485 són a la regió sanitària de Barcelona ciutat (480 confirmats per PCR a la capital catalana), 408 a la regió de Lleida (343 al Segrià per PCR) i 391 a la metropolitana sud (224 amb PCR a l'Hospitalet de Llobregat). La regió sanitària metropolitana nord suma 167 nous positius per PCR o epidemiològicament. Pel que fa a les morts, les funeràries n'han reportat nou més i la xifra total és de 12.661.

Fins ara, hi ha hagut 4.231 ingressats en estat greu, 7 més, i actualment en són 61, cinc més que en l'últim balanç. Pel que fa a la retrospectiva de casos, on no s'hi inclouen els tests serològics, a tot Catalunya s'han registrat sis casos corresponents al 23 de juliol, 236 al 22 de juliol, 906 al 21 de juliol, 806 al 20 de juliol i 392 al 19 de juliol. Segons aquesta retrospectiva, el 17 de juliol ja s'han superat els casos declarats en un sol dia, concretament 1.021.

A les residències hi ha un total de 15.538 persones confirmades com a positives. Són 115 més que els informats el dia anterior. Pel que fa a les altes hospitalàries des de l'inici de la crisi, n'hi ha hagut 40.590 des de l'inici de la pandèmia i són 63 més respecte a l'últim balanç.

A la Catalunya Central són 6.427 els confirmats per PCR o epidemiològicament, dinou més (7.358 amb serològics). Pel que fa a la xifra de morts registrades, les comarques centrals presenten un total 1.578 víctimes a causa de la pandèmia.