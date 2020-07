El barri de les Escodines estrena 30 parcel·les més per a horts urbans

L'Ajuntament de Manresa ha cedit un terreny del barri de les Escodines al projecte d'horts urbans, adreçats a particulars i entitats socials. Des del 2015, al costat de la Casa Flors Sirera, ja hi ha uns terrenys amb 18 parcel·les per a aquest projecte, que té com a finalitat crear més cohesió entre els veïns i membres d'entitats. En el nou espai, ubicat davant del passatge de Puig, hi ha 30 parcel·les noves i ja se n'han adjudicat 20, entre particulars i associacions. En la inauguració dels horts, el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, i representants veïnals van visitar l'espai amb els hortolans.