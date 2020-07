Ensurt a la Mion pel brot psicòtic d'un veí, que es va autolesionar al balcó

Ahir a primera hora del matí hi va haver molt enrenou de policia i d'ambulàncies a la barriada Mion de Manresa, al carrer del Pirineu, que fins i tot va quedar tallat arribant-hi pel camí de la Gravera. Segons informació aportada pels Mossos d'Esquadra, un veí amb un trastorn mental va tenir un brot psicòtic i es va atrinxerar a casa seva, on estava amb la dona i un menor. La dona va decidir trucar a la policia i en haver-hi un menor al domicili, van informar les fonts dels Mossos, s'hi van traslladar per evitar mals majors. Els fets van tenir lloc a 2/4 de 7 del matí. En veure's acorralat, l'home va sortir al balcó amb un ganivet i es va autolesionar, cosa que van veure diversos veïns que van sortir dels seus domicilis en sentir l'enrenou generat pels efectius que es van desplaçar fins al barri manresà, on, a banda dels Mossos, fonts presencials van explicar que també hi havia ambulàncies, Bombers i el SEM. Finalment, els Mossos van decidir entrar a la força al pis. El veí en qüestió va patir lesions de poca consideració, i va ser l'únic que va resultar ferit, segons les fonts policials.