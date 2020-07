L'exconseller Lluís Puig presidirà la mesa del congrés de JxCat

L'exconseller de la Generalitat Lluís Puig va ser escollit president de la mesa del procés congressual de JxCat, que va arrencar ahir dissabte i servirà per establir les bases del nou partit que promou l'expresident català Carles Puigdemont.

En un comunicat, la formació -fins ara una marca electoral sorgida el 2017, sense estructura de partit- va explicar que així ho han decidit per gairebé unanimitat els 1.545 afiliats (53,5% de cens) que van participat en la votació telemàtica que va començar dissabte a les 3 de la tarda i van acabat a la mateixa hora d'ahir diumenge.

En aquesta mateixa consulta, els afiliats van decidir que les vicepresidentes de la mesa que conduirà el procés congressual de JxCat siguin Elena Fort i Montse Rosell.

Els vocals seran Raül Garcia, Imma Gallardo, Jordi Sendra, Glòria Freixa, Ricard Pérez i Meritxell Masó. Després de fer públics els resultats de les votacions, Puig va assegurar que la taula del congrés de JxCat «treballarà amb escrupolosa neutralitat, vetllarà pel compliment estricte dels diferents reglaments i garantirà una polida transparència durant tot el congrés».

Del 7 al 9 d'agost, els inscrits JxCat podran votar telemàticament per escollir la nova direcció de el partit, moment clau d'un procés congressual que culminarà el 3 d'octubre tot i que, si el president català, Quim Torra, avança abans les eleccions, la formació de Puigdemont haurà d'accelerar els terminis per triar la seva llista electoral. L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va donar dissabte el tret de sortida al congrés fundacional de JxCat, representant al seu entendre el «corrent central» de l'independentisme i de Catalunya en el seu conjunt i que ha de ser una «eina no sectària ni excloent».

Junts per Catalunya va retransmetre dissabte l'acte inaugural del seu procés congressual com a partit, una retransmissió en diferit a través del seu canal de YouTube, amb un format insòlit, com si es tractés d'un programa televisiu, amb muntatge i edició, conduït per la periodista Pilar Calvo.