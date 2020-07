L'expresident no té clar si es presentarà com a cap de cartell a les eleccions

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assegurat que no té clar si vol ser candidat del nou Junts a tornar a presidir el Govern, però sí que tornaria de Bèlgica per assumir el càrrec. «Si jo em presentés i el Parlament m'investís, és clar que hi aniria, com ja tenia previst anar» en l'ocasió anterior, el 2018, va dir ahir en una entrevista a Televisió de Catalunya.

Pel que foncs, a la seva candidatura del del 2018, quan es va presentar com a cap de llista tot i no poder trepitjar Catalunya, va afirmar que la intenció era tornar de Bèlgica per ser envestitat com a president. «Aquest era el sentit de tornar. Tornar per ser detingut gratuïtament i anar a la presó no com a president tenia poc sentit», va destacar.

Així i tot, Carles Puigdemont no va aclarir si voldrà ser candidat, encara que va afirmar: «Si hagués de prendre aquesta decisió avui, segurament seria que no», i va matisar: «Però com la meva vida, diguem-ho així, no es pot planificar més enllà d'una setmana vista, jo no faig plans en aquest sentit».



Relació amb Junqueras

Puigdemont va corroborar que està tenint molt contacte amb el seu exvicepresident i líder d'ERC, Oriol Junqueras, com ell mateix ha dit aquests dies. Puigdemont va explicar que fins i tot parla més últimament amb el republicà que amb Quim Torra: «Aquestes últimes últimes setmanes, sí, he parlat més amb Oriol Junqueras que amb el president Torra» i va lamentar que en els darrers anys han hagut de relacionar-se al el líder d'ERC «amb intermediaris».

També va afegir que «gran part d'alguns malentesos que ens han acompanyat en aquests anys d'exili es deuen a que no hem pogut, ell i jo i altra gent, tenir una relació directa i fluïda com la que tenim ara».



Rull: «CDC està còmoda a Junts»

L'exconseller de la Generalitat Josep Rull va assegurar ahir que les persones que vénen de l'entorn de Convergència (CDC) i del PDeCAT, com és el seu cas, se senten «absolutament còmodes» en el nou JxCat impulsat per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

En una entrevista a l'emissora Rac1 va assegurat que farà «tot el possible» perquè ningú no hagi de trencar cap carnet per poder ser membre de la nova formacióm, i és que actualment, els estatuts del PDeCAT no permeten la doble militància.

«Jo continuo sent militant del PDeCAT i no deixaré de ser militant del PDeCAT. Em sento absolutament orgullós d'aquesta tradició de la qual vinc», i no creu que quan acabi el congrés fundacional del nou JxCat, el 3 d'octubre, es vegi obligat a trencar el seu carnet. En quant al lideratge, ha valorat que seria «bastant raonable» que Puigdemont l'encapçali formalment, i ha explicat que ell no es presentarà a cap càrrec.