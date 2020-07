La Generalitat i l'Ajuntament de Manresa sumen esforços per ser més transparents

Aprofitant l'aturada per culpa de la pandèmia dels viatges a l'estranger, el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, està de gira per ciutats mitjanes de Catalunya. Després de visitar Terrassa, Vic i Tarragona, i abans d'anar avui a Sant Cugat del Vallès, ahir a la tarda va ser a Manresa, on es va reunir amb l'alcalde Marc Aloy i els regidors Montserrat Clotet, responsable de Govern Obert, i Toni Massegú, portaveu del govern. El govern català i el manresà es van intercanviar informació per fomentar la transparència.

Solé, que ha estat diverses vegades a Manresa perquè té família a Santpedor i és un amant de la cultura d'arrel tradicional i, per tant, de la Fira Mediterrània, va visitar el saló de sessions i va signar al Llibre d'Honor de la ciutat. Seguidament, va fer una sessió de treball amb Aloy, Clotet i Massegú. Per part de la Generalitat, també hi va assistir el director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals, Ismael Peña.



«Ens hem de posar al dia»

Van tractar el tema de la participació ciutadana, del govern obert i els portals de transparència dels ajuntaments. «Fa temps que hi estem treballant molt», va dir Aloy, alhora que va admetre que «el món evoluciona, els sistemes informàtics evolucionen i, per tant, ens hem de posar al dia». Solé va comentar que «hem vingut a la ciutat de Manresa a oferir totes aquelles eines que garanteixin la transparència. Per a satisfacció de l'alcalde i els dos regidors que el van acompanyar, va apuntar que posar a disposició aquestes eines «ens és fàcil en ajuntaments com el de Manresa, que ja fa temps que treballen en aquest sentit i que acaben sent exemplars».

Una de les eines a què és va referir és la publicació de les dades obertes. «El departament està treballant per aquest gran projecte del portal de dades obertes de Catalunya, que hauria de permetre que el ciutadà disposés de totes aquelles dades que acaben sortint de les administracions o que fan referència a qüestions d'interès de tota la ciutadania».

Per exemple, si l'Ajuntament fa un estudi per veure els fluxos de mobilitat de la ciutat, aquestes dades, que actualment no són accessibles o que costen molt d'aconseguir -sovint és impossible, com ha pogut comprovar aquest diari- seran accessibles a tota la ciutadania, no només de Manresa sinó de tot el país, gràcies al nou portal.

El conseller també va parlar de la candidatura en què està treballant el Govern de la Generalitat per formar part de l'Open Government Partnership (OGP), que és l'entitat de referència de transparència a nivell mundial. L'objectiu és exportar la seva «expertesa en transparència».

En la trobada, que va tenir lloc a alcaldia, també es va parlar de cooperació, amb la posada a l'abast de les entitats locals que treballen aquest tema de la convocatòria d'ajuts del Govern català, va informar Solé.

Dades fiables de la covid

Un tema impossible d'evitar en la trobada d'aquest diari amb el conseller (vegeu-ne l'entrevista a la pàgina 3) va ser el de la covid. Demanat sobre què creu que s'està fent bé i si hi ha alguna assignatura pendent, va respondre que «com a Govern de la Generalitat, el que hem fet des del primer dia és posar a disposició de la ciutadania totes les dades de fonts fiables». Va reconèixer que «la complexitat del moment i la incertesa fan que la ciutadania pugui arribar a necessitar més dades de les que en aquest moment oferim» i va insistir que «són dades de fonts fiables» i que «al portal de dades de transparència de la Generalitat específic per a la covid-19, hi ha les dades publicades per la Generalitat i aquells portals i enllaços d'altres portals, organismes i universitats que han utilitzat les dades de la Generalitat per treure'n alguna conclusió».

Aloy va explicar a Solé les iniciatives municipals per afrontar la crisi derivada de la pandèmia, i va destacar «la cohesió i el treball conjunt que hem fet amb tots els grups municipals», que va definir d'«exemplar». Sobre això, el conseller va dir que «em tranquil·litza veure ajuntaments que treballen d'una forma tan cohesionada, que acorden a nivell de tots els grups municipals aquelles mesures que cal dur a terme. És un molt bon exemple d'aquesta gestió pública davant situacions complicades com la que estem vivint».