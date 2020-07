Mor Vidal Orive ànima del pessebre monumental de Manresa

Vidal Orive Rodríguez (Manresa, 1936), ànima del pessebre monumental de Manresa, ha mort aquest matí a casa de forma sobtada.

Orive era un dels motors del pessebre monumental que cada any porta milers de visitants al Casino de Manresa.

Membre històric i vicepresident del Grup Pessebrístic de Manresa, el seu president, Francesc Villegas, ha expressat la consternació del seu cercle familiar i d'amics per la pèrdua d'una persona molt estimada, sempre disposada tibar del carro dels projectes per fer-los possibles.

Aficionat a l'escultura, la pintura, el dibuix i el romànic es va abocar en el pessebrisme perquè deia que hi confluïen totes les arts.

El funeral tindrà lloc divendres a les 12 del migdia a l'església del Carme. La vetlla serà aquesta tarda, en principi a partir de les 5 a les instal·lacions de Mèmora-Fontal al polígon del Pont Nou de Manresa, al costat del cementiri municipal.

Va ser dels primers minyons de l'Agrupament Escolta Cardenal Lluc al què va portar després els seus fills i, aquests, també els seus. Va formar part del nucli fundador dels Amics de l'Art Romànic conjuntament amb la seva esposa Carme Torras, la primera dona que va estar-ne al capdavant com a presidenta a principis dels anys 90.

Orive era també membre del grup de Caminades dels Dimecres que va posar en marxa Villegas i que ara aplega més de cent persones, sempre també amb el suport de la Carme Torras.

Nascut a Manresa el mes següent a l'esclat de la guerra del 36, orfe als vuit anys, va ser escolà, recollidor de budells, encarregat de fàbrica tèxtil i venedor de màquines alemanyes de brodar abans que la jubilació li deixés temps de sobres per dedicar al pessebrisme les seves múltiples habilitats, que ja havia demostrat als Amics de l'Art Romànic.