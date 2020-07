Un turisme es precipita a la via del tren a l'altura del pont de Sant Francesc

Un cotxe va caure ahir a la tarda a la via del tren de la Renfe, a l'altura del pont de Sant Francesc de Manresa. Com a conseqüència d'aquest accident, una persona va resultar ferida de caràcter menys greu.

Els fets van passar cap a tres quarts de set de la tarda quan un vehicle va topar amb la barana de pedra i la va trencar en aquell punt -el revolt que inicia la pujada de l'antiga carretera d'Igualada– i tot seguit es va precipitar des d'uns cinc metres d'altura i va afectar parcialment una via morta que va paral·lela a la via que uneix Manresa amb Lleida. El fet que caigués en aquesta via que no és la principal va evitar que la circulació de trens en aquesta línia, la R12, es veiés afectada.

Com a conseqüència de la caiguda, l'únic ocupant del vehicle va quedar atrapat al seu interior i va haver de ser excarcerat pels Bombers de la Generalitat, segons van informar fonts del mateix cos, que va mobilitzar un total de tres dotacions. Aquesta persona va resultar ferida amb pronòstic menys greu i va ser traslladada amb una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, segons van informar fonts del mateix SEM.

Pel que fa al turisme accidentat, que va quedar totalment bolcat entre el marge i sobre els raïls de la via del tren, estava previst que aquesta nit passada el retiressin, una tasca per la qual calia tallar el subministrament elèctric de la catenària, estructura que no es va veure afectada per aquesta aparatosa caiguda del turisme.