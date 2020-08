Els Vespres a la Lluvià tanquen el cicle amb totes les entrades esgotades

El 31 de juliol, va finalitzar la proposta Vespres a la Lluvià, que durant nou dies ha omplert el pati de la Torre Lluvià de gastronomia, caminades, música i tastos de vins de la DO Pla de Bages.

La darrera setmana les tres activitats proposades han esgotat totes les places, tant la caminada de Dinamic Guies de Muntanya com el concert del grup Quarts d'Una, amb més de 130 persones, i el tast de Vins Urpina, també amb totes les places disponibles venudes.

Un exemple de l'interès que han despertat els Vespres a la Lluvià és que en algunes ocasions, com el cas del concert de dijous passat, va caldre limitar l'entrada a l'espai a les persones que havien reservat prèviament, tancar les inscripcions i anunciar de les localitats exhaurides a través de les xarxes socials de Manresa Turisme.

D'aquesta manera, l'organització ha preservat la seguretat de l'acte i el compliment de l'aforament limitat i de les mesures sanitàries vigents.

En total, durant les tres setmanes d'activitat han passat per la Torre Lluvià més de 630 persones, sempre respectant totes les mesures de seguretat que imposa la situació actual. Per aquest motiu, la Fundació Turisme i Fires de Manresa ha realitzat un esforç organitzatiu i de personal per tal de controlar l'aforament, els accessos, la mobilitat i l'ocupació de l'espai amb les distàncies interpersonals pertinents, amb l'objectiu d'aconseguir unes activitats segures per al públic i els visitants.

Aquesta iniciativa de la Fundació Turisme i Fires de Manresa amb la col·laboració d'Anella Verda ha estat una de les incorporacions al Pla de Màrqueting Turístic vigent, que s'ha modificat arrel de la crisi de la Covid-19. Atès l'èxit de participació i la bona acollida de la proposta, que permet redescobrir la Torre Lluvià amb activitats especials i variades al cor de l'Anella Verda, es treballarà per a fer-ne una nova edició el 2021.