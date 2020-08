El Centre Històric de Manresa tanca les Festes de Sant Ignasi amb molt bona resposta de la ciutadania

El Centre Històric de Manresa ha tancat aquesta setmana passada unes Festes de Sant Ignasi que, malgrat la pandèmia de la Covid-19, han tingut molt bona resposta per part de la ciutadania, que ha participat dels actes esgotant les entrades de la majoria de propostes. Bon exemple d'això són les Vesprades Mil·lenàries a la Seu de Manresa, que va haver de programar una sessió extra en haver exhaurit totes les e ntrades per a les sessions que estaven previstes. Un altre exemple és el cicle Sons del Camí. Els quatre concerts van aplegar 740 persones, la qual cosa va suposar completar l'aforament en tres concertes i el 76% del quart.

Les Festes de Sant Ignasi han tingut lloc del 15 al 31 de juliol, en una edició que ha estat marcada per l'adaptació del programa a les mesures de seguretat decretades amb motiu de la Covid-19, que va provocar l'eliminació d'alguns actes que es duien a terme des de feia molts anys, com el sopar popular que organitzaven els comerciants. Però tot i la situació, la ciutadania ha pogut gaudir d'un programa que ha combinat novetats –com les propostes organitzades per la Comissió de Valors Manresa 2022, que s'ha presentat durant les festes– amb actes que amb els anys s'han fet tradicionals, com el citat cicle de música Sons del Camí, les presentacions de treballs i llibres, la caminada nocturna a Montserrat, els actes litúrgics o les accions dels comerciants, que han ambientat els carrers del Centre Històric amb la Fira Mercat, la música en directe, la bot ifarrada i les xocolatades, els espectacles infantils i les visites guiades, que han permès conèixer racons i elements singulars del carrer Sobrerroca i voltants.

Les Festes de Sant Ignasi estan organitzades per l'Ajuntament de Manresa; Manresa 2022; l'Associació de Comerciants del carrer Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i voltants; la Fundació Cova de Sant Ignasi; la Fundació Turisme i Fires de Manresa, i la Basílica de la Seu de Manresa. Compten amb el suport de la Generalitat de Catalunya i de l'Obra Social 'La Caixa' i amb la col·laboració de l'associació teatral Teló.