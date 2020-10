Les obres de l'ascensor del Circumval·lació fa quatre setmanes que no avancen

Les obres de l'ascensor del car-rer Circumval·lació de Manresa fa quatre setmanes que no avancen. El dia 9 de setembre es va acabar d'instal·lar l'estructura metàl·lica de l'elevador que ha de connectar el Passeig amb el carrer Circumval·lació, i des de llavors està igual, sense canvis.

A partir de l'estructura havia de començar la instal·lació dels tancaments com els sostres –només hi ha el de la part central–, portes i vidres. Segons l'Ajuntament de Manresa, són tasques que han de fer diversos industrials i hi estan treballant perquè es faci de forma coordinada. De moment, però, la construcció, que ha canviat el paisatge de l'entorn de la plaça d'Espanya, i la passera elevada que dona al Circumval·lació, roman sola. És just al costat de la parada dels autobusos interurbans.

La previsió era que els treballs s'enllestissin el novembre. L'ascensor, però, no entrarà en funcionament fins a uns dies més tard,un cop hagi passat tots els controls pertinents.



El recobriment

El recobriment de l'estructura s'ha de fer amb material transparent i amb malles de suport perquè hi puguin anar plantes enfiladisses i així quedar integrat al paisatge verd del talús on s'ha instal·lat l'ascensor.

Les obres de l'elevador van començar el mes de juny passat i es van interrompre uns dies l'agost per vacances. A l'estiu es va enllestir la caixa de l'ascensor al talús entre el Passeig i el Circumval·lació, que és de formigó i fa tres metres de fondària. D'aquesta caixa és d'on emergeix l'estructura.



Vorera del Circumval·lació

La construcció d'un ascensor per salvar els 6 metres de desnivell entre el Passeig i el Circumval·lació va ser una de les propostes gua-nyadores dels pressupostos participatius del 2017 que va presentar el Casal de la Gent Gran. Es va modificar el projecte perquè, a més de millorar la mobilitat i salvar el desnivell de sis metres que hi ha, es pogués relligar l'elevador amb un dels accessos principals al parc de Puigterrà, el del Castell.

Precisament per fer més fàcil l'accés al Puigterrà l'elevador s'ha fet just al davant d'una de les entrades del parc i s'ha remodelat la vorera del davant, ara més ampla. També s'ha ampliat la que dona just davant la passera elevada de l'ascensor, on s'han suprimit les places d'aparcament.



155.147 euros

L'actuació té un pressupost de 155.147 euros. Serà el quart ascensor públic que hi haurà a Manresa. S'afegirà al del carrer de Santa Llúcia que va fins a la plaça Major, el del Remei de Baix i el de la Reforma. El de Santa Llúcia ha fet més de mig milió de viatges en un període de dos anys.