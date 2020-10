Manresa Turisme presenta la seva oferta a 20 operadors internacionals

Manresa Turisme s'ha entrevistat virtualment amb 20 operadors internacionals per promocionar la ciutat turísticament.

L'organisme municipal va participar en una jornada de treball organitzada per l'Associació Europea de Turisme, amb el suport de l'Agència Catalana de Turisme, que tenia com a objectiu donar a conèixer nous productes turístics adaptats a les noves circumstàncies generades per la covid. Es van posar damunt de la taula noves destinacions poc massificades, segures, que treballin amb petits grups, experiències singulars i la combinació de paisatge i gastronomia.

Manresa Turisme es va entrevistar amb 8 operadors que treballen amb clients americans, 1 amb grups australians, 4 amb grups asiàtics, 6 amb europeus i una agència dels Emirats Àrabs. Segons Manresa Turisme, la majoria dels agents van valorar molt positivament que Manresa és a prop de Barcelona i Montserrat.