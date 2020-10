Brutícia acumulada als Trullols i a l'avinguda dels Països Catalans

Una lectora que va sovint a passejar pel polígon dels Trullols de Manresa i l'avinguda dels Països Catalans, i passa per darrere de les grans implantacions comercials del sector, lamenta la quantitat de brutícia que hi ha escampada per uns espais que són camins i una de les zones verdes de la ciutat. Critica tant l'incivisme que suposa escampar deixalles com la incapacitat per recollir-les adequadament i fer un bon manteniment.