Els busos de Manresa a la UAB fan el trajecte amb usuaris asseguts a terra

Busos plens amb usuaris asseguts a terra. Així és com es desplacen alguns dels autobusos que cobreixen el trajecte de Manresa a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i, per aquest motiu, els estudiants que cada dia s'hi desplacen han expressat la seva queixa. El malestar no és només per perquè moltes vegades hi ha usuaris que han de seure a terra, sinó perquè aquest curs hi ha menys freqüència de viatges malgrat haver-hi molts universitaris que utilitzen el mitjà de transport. Davant la situació, la companyia que cobreix la línia, Sagalés, estudiarà com millorar el servei.

Els principals problemes s'han registrat els darrers dies de setembre i durant el mes d'octubre, quan molts dels estudiants han començat les classes. Abans de la pandèmia, al matí sortien de la capital del Bages quatre busos fins al campus i actualment en surten tres. De fet, el curs va començar amb amb només dos busos, però els responsables de la companyia a Manresa van constatar que, efectivament, hi havia vehicles que anaven excessivament plens, amb usuaris a terra en no disposar de suficients seients per a tothom.

Per aquest motiu, als busos de les 7.00 h i al de les 7.40 h s'hi ha afegit aquesta setmana un altre a les 7.20 h, però tot i així alguns dels busos van massa plens. La companyia afirma que la normativa ja preveu que alguns usuaris poden anar a terra o drets, però reconeixen que alguns matins n'hi havia molts que no podien disposar de seient.

La companyia està estudiant com millorar el servei. De moment no preveuen posar més vehicles, sinó un canvi d'horari, i treure el bus de les 7.20 per posar-ne un a les 8 del matí. Els responsables de Sagalés a la ciutat, que són conscients de les queixes, ho estan valorant i consultaran als usuaris si els satisfà aquests canvis que volen introduir.

El cap d'explotació a Manresa, Ricard Costa, afirma que van començar amb dos busos al matí –i un altre d'anada al migdia– perquè «aquest any es preveien menys usuaris» en fer-se part de les classes telemàticament, sense necessitat de desplaçar-se a la universitat. Sagalés assegura que les xifres d'usuaris des de l'inici de curs els avala per millorar el servei introduint canvis horaris i no incrementant la freqüència, de moment. En un dia normal, abans de la pandèmia utilitzaven el servi de bus uns 330 usuaris i actualment uns 125 , segons xifres de la companyia, i durant el mes de setembre d'aquest any s'hi van desplaçar amb autobús 1.300 usuaris, quan l'any passat n'hi va haver 4.000. Els responsables afegeixen que si hi ha un increment en l'ús al matí, hi posaran més busos.