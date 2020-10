L'Ajuntament de Manresa congela els impostos i taxes per al 2021

La proposta d'ordenances fiscals per al 2021 que l'equip de govern d'ERC i Junts per Manresa portarà al ple municipal de l'Ajuntament de Manresa per a la seva aprovació és congelar els impostos, taxes i preus públics i mantenir-los al mateix nivell que enguany.

La mesura es pren per donar suport a la ciutadania per la pandèmia i manté les bonificacions establertes i, a més, introdueix millores en el sistema de tarifació social perquè més ciutadans es puguin acollir a més ajuts municipals.

El tributs per a l'any que ve van ser presentats per Marc Aloy, alcalde de Manresa; Valentí Junyent, primer tinent d'alcalde, regidor d'Hisenda i Presidència, i Mariona Homs, regidora d'Acció i Inclusió Social.

Això vol dir que cap dels impostos ni taxes que recapta l'Ajuntament de Manresa s'incrementarà el 2021.

A preguntes d'aquest diari, l'alcalde, Marc Aloy, va explicar que els diners que es deixin de recaptar s'hauran de compensar "estrenyent-nos el cinturó. Caldrà ajustar activitats i això quedarà reflectit en els pressupostos per a l'any 2021"

La proposta ja ha rebut públicament el suport del grup municipal del PSC. El portaveu socialista, Felip González, ha manifestat que no es tracta només d'una congelació de tributs sinó que el fet que no augmentin però sí ho faci el cost de la vida cal interpretar-ho com una rebaixa de la pressió fiscal.

El regidor d'Hisenda, Valentí Junyent, va anunciar que la taxa de les escombraries es mantindrà en 120 euros, tampoc s'alterarà la bonificació d'ocupació de la via pública per a establiments de restauració ni els fraccionaments als que poden accedir els ciutadans.

Segons va anunciar la regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs, al mateix temps es modifica el sistema de tarifació social amb l'objectiu d'incrementar la xifra de persones i famílies que tenen dret a bonificacions d'impostos i taxes i s'ajustarà de manera més adequada als ingressos de cada unitat familiar.