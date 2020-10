La connexió amb els Trullols queda pendent

La prolongació de l'avinguda Països Catalans de moment només s'executarà entre la carretera de Viladordis i la plaça Prat de la Riba, un tram de 800 metres. En quedarà pendent un de 200 per enllaçar la mateixa carretera de Viladordis fins als Trullols, a l'alçada del Decathlon, i empalmar amb l'avinguda ja existent, que és la que passa davant els multicinemes Bages Centre, l'entrada principal del Carrefour i que acaba a l'alçada de la comissaria dels Mossos d'Esquadra.

L'Ajuntament de Manresa treballa en el projecte per poder fer el tram de 200 metres que faltaran per completar-lo. Fins llavors la nova ronda interna no tindrà plena efectivitat. No servirà, per exemple, per anar o bé per sortir del sector dels Trullols.

A la presentació de les obres que es va fer la setmana passada, l'alcade de Manresa, Marc Aloy, va afirmar que s'està redactant el projecte i que ja s'han mantingut converses amb els propietaris dels terrenys per on hauria de passar. La voluntat del govern municipal és que les obres del tram de 800 metres, les que ja han començat, s'encavalquin amb aquestes últimes o que, almenys, quan acabi l'una, l'altra comenci el més aviat possible.