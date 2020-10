L'Ajuntament de Manresa és una de les 31 corporacions participants a la campanya «Compra i Guanya» de la Xarxa de Barris Antics de Catalunya.

La campanya se celebra aquest mes d'octubre i està destinada a promoure el comerç i el turisme local del país. Té per objectiu donar suport al petit comerç, abastament estès per tot el territori català com a model econòmic tradicional i familiar, i ensenyar i explicar la riquesa cultural i patrimonial de cadascun dels 31 municipis organitzadors.

Durant tot el mes d'octubre, les persones que comprin als comerços adherits dels 31 municipis organitzadors, i que estaran degudament identificats amb el cartell de la campanya, podran guanyar experiències d'un dia o dos, per a dues persones.

A principis de novembre, es sortejaran 32 experiències a cadascun dels 31 municipis (31 per clients més 1 comerciant) valorades en 2.859 euros. Entre tots els membres de la Xarxa es repartiran més de 91.400 euros en experiències que fins al juny de 2021 permetran gaudir de la cultura, la gastronomia i el patrimoni dels municipis organitzadors.

Aquest any més que mai aquesta campanya pretén ser un eix més, per tal de dinamitzar el comerç del Centre Històric.