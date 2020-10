Pipicà abandonat a la Font dels Capellans

Aquesta és la imatge de deixadesa absoluta que presenta el pipicà situat al barri manresà de la Font dels Capellans, davant del bloc número 5, tocant la via del tren. Veïns del sector asseguren que fa molt temps que es troba en aquest estat d'abandonament, tal com mostren les fotografies, i que no es pot fer servir amb normalitat. Les males herbes s'han apoderat de l'espai, no hi ha bosses de plàstic per recollir les caques a l'expenedor. Els veïns amb mascotes demanen no només que l'Ajuntament faci el manteniment que li correspon a aquest servei de la ciutat sinó que estudiï si és possible fer una ampliació.