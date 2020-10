Veïns del parc del Castell es queixen pels 'botellons' que hi ha els caps de setmana

Veïns del parc del Castell (Puigterrà) han expressat la seva preocupació pels botellons que s'hi produeixen des de l'estiu, sobretot els caps de setmana, i pel que consideren que és una flagrant manca de control per part de les autoritats en la situació de pandèmia actual. El darrer exemple se'l van trobar el cap de setmana passat. Diumenge al matí, al parc hi havia llaunes, bosses i ampolles com a resultat dels botellons que hi havia hagut.

Informada de la situació, l'Associació de Veïns de Vic-Remei, que comparteix amb l'Associació de Veïns del Passeig i Rodalies la responsabilitat veïnal vers Puig-terrà –és la primera que hi va impulsar activitats per reivindicar-lo, recorden–, va presentar una instància a l'Ajuntament per denunciar la situació, que va adreçar a Núria Masgrau, regidora de Bar-ris, Acció Comunitària i Civisme, i a Joan Calmet, regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil i anterior regidor de Barris. Segons ha informat l'entitat, aquesta mateixa setmana van rebre la resposta en què el consistori constatava l'agreujament dels botellons a Manresa i la seva intenció de prendre-hi mesures.

A banda del nous hàbits generats per la covid –una situació que és molt previsible que encara agreugi més el tancament dels bars i restaurants–, fonts de l'Associació de Veïns de Vic-Remei han posat damunt la taula la possibilitat que la nova i necessària il·luminació del parc manresà estrenada aquest estiu faci que més gent s'animi a anar-hi a la nit , cosa que abans potser no passava perquè quan es ponia el sol el parc quedava molt fosc. El problema és que ho aprofitin per fer-hi botellons. L'estrena de l'enllumenat es va fer el juny passat i s'ha pogut portar a terme a través del pressupost participatiu. Està instal·lat al recorregut que, des del carrer de Circumval·lació, dona la volta completa al turó. L'actuació es va plantejar justament amb l'objectiu de potenciar la utilització d'aquest espai públic, que, malgrat la seva centralitat, és força desconegut i infrautilitzat per la ciutadania, sobretot a conseqüència de ser en un turó, la qual cosa en dificulta l'accés.