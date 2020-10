Manresa passa de 28 a 45 pacients ingressats per covid en una setmana

La pressió de la covid als hospitals comença a ser més persistent. A l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa hi havia, ahir, 34 pacients ingressats a causa del coronavirus. Fa una setmana justa n'eren 28. A Sant Andreu hi havia, també ahir, 11 persones a la unitat d'aïllament que es va obrir dijous passat per atendre malalts covid.

En una setmana, doncs, s'ha passat de 28 a un total de 45 persones ingressades per la malaltia causada pel coronavirus, la xifra més alta registrada des de mitjan mes de maig passat. A Sant Andreu també hi havia una persona aïllada sospitosa de patir covid però pendent del resultat de la prova. Si fos positiu elevaria la xifra a 46 ingressats. Els últims dies no hi ha hagut cap defunció.

La xifra de 34 pacients ingressats a Sant Joan de Déu és la mateixa que hi havia dijous passat (vegeu Regió7 del 16 d'octubre). Però en aquest cas cal tenir en compte que totes les persones ingressades a la unitat d'aïllament de Sant Andreu provenen d'Althaia per, d'aquesta manera, alliberar espai a Sant Joan de Déu i alleugerir la pressió assistencial.

El 25% de llits de l'UCI

El 25% de llits de l'UCI de l'hospital de la Fundació Althaia estan ocupats per pacients afectats pel coronavirus. Serien 4 persones. A la unitat de crítics convencional de Sant Joan de Déu hi ha 16 llits, que es poden ampliar a 20. El centre assistencial també preveu que es pugui habilitar espai per a crítics a altres unitats de l'hospital en el cas que fos necessari.

Cap defunció

Ni a Sant Joan de Déu ni a Sant Andreu no hi ha hagut cap defunció les últimes hores. Des de l'inici de l'emergència sanitària hi ha hagut 181 persones que han mort als centres de la fundació Althaia a causa del coronavirus, cinc de les quals aquest mes d'octubre. Sumades a les 64 que hi va haver a Sant Andreu fan un total de 245 defuncions.

Pel que fa a les altes, la Fundació Althaia n'ha donat 22 en una setmana. Dimarts passat n'hi havia 1.171 d'acumulades, mentre que ahir, dimarts, se'n van notificar 1.193. A Sant Andreu no hi ha hagut altes els últims dies. De fet, té pacients de covid des de dijous passat. El total acumulat als dos centres sanitaris des de l'inici de la pandèmia puja a 1.241.

La setmana passada l'Hospital de Sant Joan de Déu va anunciar que obria una planta més, la segona, per atendre exclusivament pacients de covid a causa de l'augment d'ingressos. Paral·lelament, Sant Andreu posava en marxa la unitat d'aïllament per a malalts amb coronavirus.