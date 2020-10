Mayor Zaragoza, predisposat a col·laborar en la Manresa 2022

A manca de poc més d'un any per a la commemoració dels 500 anys de l'estada de sant Ignasi de Loiola a Manresa, i enmig de la situació actual de pandèmia i de crisi, tota ajuda és benvinguda per promocionar el projecte Manresa 2022. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament va mantenir la setmana passada una trobada virtual amb Federico Mayor Zaragoza, que va ser director general de la Unesco durant dotze anys, que s'ha mostrat predisposat a col·laborar amb el projecte manresà, segons va informar el consistori manresà.

L'alcalde, Marc Aloy, i el regidor de Turisme i Projecció de la Ciutat, Joan Calmet, van presentar el projecte Manresa 2022 a Mayor Zaragoza, que actualment presideix la Fundació Cultura de Pau i continua vinculat a organismes internacionals que treballen contra la pena de mort o pel diàleg entre cultures i religions. Al seu torn, ell va mostrar el seu interès pel projecte i la seva predisposició a col·laborar-hi, des del punt de vista personal i institucional.

En la reunió telemàtica, Mayor Zaragoza es va manifestar identificat amb la iniciativa i també amb el concepte de transformació, que és un dels pilars sobre els quals se sustenten les accions de l'aniversari, i es va mostrar molt crític amb les actuals polítiques neoliberals. Al seu entendre, és indispensable que prevalguin valors com els de la transformació i la creativitat per avançar cap a un planeta més just.