Les noves restriccions afecten de ple els negocis de repartiment de pizzes

L'hora punta dels negocis de repartiment de pizzes a domicili és entre les 9 i les 11 de la nit. És, per tant, un sector afectat directament pel toc de queda. «Ens haurem de reorganitzar», lamentava ahir Ciro Rafales, de Fresh Pizza a Manresa. Explicava que té 15 treballadors que plegaven entre les 11 i les 12. «On els poso?», i continuava dient que davant tants canvis un pensa «si és millor tancar i anar a un ERTO que estar mig obert i mig tancat».

La berguedana Sílvia Culell, propietària de Vidalba, va dir en una piulada que «farem el que ens diguin. Responsabilitat per davant de tot, però permeteu-nos dir que les decisions són més fàcils d'entendre i complir quan segueixen una lògica. Que el servei a domicili hagi de finalitzar a les 21 h no en té cap». El servei a domicili d'aquesta empresa durava fins a les 11 de la nit. Culell va afirmar que «ens readaptarem. Reflexionarem i no ens rendirem, però estem cansats».