Un estudi de la Politècnica de Manresa obre la porta a nous usos medicinals del cànnabis

Investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa han identificat 16 nous components del cànnabis que no s'havien identificat fins ara, el que obre la porta a trobar noves utilitats medicinals dels principis actius de la planta. El cànnabis ja s'utilitza, per exemple, per alleugerir el dolor en persones que pateixen càncer i també s'està estudiant l'aplicació de molècules de la planta per tractar epilèpsies severes. L'estudi s'ha publicat a la revista Planta Medica, que s'edita a Alemanya.

La investigació l'ha fet el doctor en Química i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa Francesc Xavier de las Heras en el marc del grup de recerca Smart Sustainable Resources (EPSEM-UPC). Assegura que el descobriment «obre l'escletxa perquè algú ho estudiï amb utilitats mèdiques».

La identificació dels nous components es va realitzar en el marc de la tesi doctoral «Estudi de biomarcadors lipídics en plantes de la conca mediterrània i les seves implicacions geoquímiques en sistemes aquàtics», realitzada per Josep Basas. És estudiant del programa de doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient, i la tesi l'ha dirigit De las Heras.

El punt de partida de la investigació va ser un extracte d'una mostra de cànnabis que es va aconseguir manipulant la planta per extreure'n els principis actius, que són les substàncies que es tenen en compte a nivell mèdic. De las Heras va estudiar el compost químic del principal element psicotròpic de la planta, el tetrahidrocannabinol (THC), ja identificat des del 1964. Aquest està format per una cadena de 5 àtoms de carboni. L'investigador manresà va trobar un nou element «que ve a ser com el THC però en lloc d'haver-hi una cadena de cinc àtoms de carboni enganxada a l'esquelet nosaltres n'hem trobat de 6 i 7 i de diferents variants». «La hipòtesi que formulem és que segurament serà més psicotròpic».

El cànnabis, tot i que el seu comerç és il·legal en molts països, és una de les plantes millor estudiades del món. Des dels anys 60 i fins ara se n'han descrit 124 compostos, «i nosaltres n'hem trobat 16 de nous», comenta De las Heras. Afirma que l'objectiu d'aquest tipus de treballs, «i costa bastant», és trobar compostos que ningú no ha descrit. «La gràcia és descobrir un compost que ningú no ha trobat al món».

El resultat de la investigació s'ha publicat a la revista internacional Planta Medica, especialitzada en el món de les plantes i la medicina. «La majoria de les medicines tenen aquesta arrel, i la idea és emular el que fa la natura a nivell de laboratori». De las Heras afirma que «el que és natural no és garantia que sigui millor, però la natura és una font d'inspiració, i la revista té aquesta línia».