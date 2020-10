Se suspenen les misses dels dies de Tots Sant i Difunts, i es reforça el bus

L'Ajuntament de Manresa, amb la voluntat de reduir riscos per la covid-19, ha decidit suspendre les cerimònies religioses previstes al cementiri de Manresa el dia de Tots Sants (1 de novembre), a les 12 del migdia, i Dia dels Difunts (2 de novembre), a les 4 de la tarda, que havien de ser oficiades pel rector de la parròquia de Santa Maria de la Seu, mossèn Joan Hakolimana.

El nou decret de la Generalitat aprovat dijous sí que permet durant aquest cap de setmana la visita als cementiris.

Cal recordar que l'Ajuntament ha ampliat els horaris del cementiri per facilitar una afluència de gent més ordenada i escalonada. Des del 22 d'octubre passat i fins dilluns 2 de novembre el recinte obre en horari ampliat de 9 del matí a 2/4 de 7 de la tarda.



Més transport públic

Demà la línia de transport interurbà que uneix Manresa i Sant Joan de Vilatorrada (amb parada al cementiri) circularà de 9 a 13.30 h i de 15 a 19 h amb una freqüència de pas de 30 minuts. Pel que fa a la línia de festius del Bus Manresa, que para al carrer Martí i Pol, proper al cementiri, l'horari serà de 8.10 a 22.40 h, amb una freqüència de pas de 60 minuts.

Per garantir el distanciament físic i evitar riscos, s'han habilitat accessos diferenciats per a l'entrada (per la porta principal) i la sortida (per les dues portes laterals). La capacitat és limitada „segons els paràmetres que marca la normativa anticovid„ i es controla l'accés al recinte. Si se sobrepassa el límit de capacitat, cal esperar el torn mantenint les distàncies de seguretat. Hi ha personal per controlar-ho. L'ús de la mascareta és obligatori.