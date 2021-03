Compte enrere per a la Manresa 2022 amb un programa que inclou la celebració del centenari de Joseph Beuys

A un any de la commemoració de la Manresa 2022, que servirà per recordar els 500 anys de l'estada de sant Ignasi de Loiola a la capital del Bages, i amb la idea que aquesta celebració serveixi per projectar la ciutat internacionalment, aquest matí s'han presentat al carrer del Balç els actes d'enguany, marcats pel centenari del naixement de l'artista avantguardista Joseph Beuys, que es farà arreu i també a Manresa.

L'alcalde Marc Aloy i el regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet, han presentat aquest matí de divendres la programació. Aloy ha recordat que el 2022 és "una efemèride amb un valor internacional" per commemorar l'estada a Manresa d'un visionari que, com Luter o Calví, va "reformular el pensament". En uns moments marcats per la pandèmia, pel canvi climàtic i per l'emergència social, entre d'altres, ha posat de relleu que és del tot escaient i necessari, com van fer ells, repensar la societat amb la voluntat de millorar-la.



Cap novetat sobre la visita del Papa

Ha avançat que no hi ha novetats sobre la possible visita del Sant Pare si bé, ha remarcat que la coincidència de la Manresa 2022 amb l'aniversari de Santa Teresa d'Àvila i de l'any jacobeu a Santiago de Compostel·la, podrien propiciar una ruta per part del pontífex Àvila, Santigo de Compostel·la, Manresa que, a més a més, a priori, pel que fa a la pandèmia, podria fer en millors condicions que la que va realitzar recentment a Irak, ha apuntat Aloy.

També ha insistit que la celebració de la Manresa 2022 "no és un final sinó un inici" i ha recordat els espais de la ciutat que s'han transformat els darrers anys amb vistes a aquesta commemoració i que han representat una inversió de 14 milions d'euros. Des de la plaça de Sant Ignasi a l'Espai 1522 passant per l'ascensor de la plaça Major, el Pou de Llum, el camí de la Creu del Tort, el projecte de la qual s'ha d'executar el 2022, la passera del Pont Vell, l'entorn de la Fàbrica Nova...

Joan Calmet ha repassat el programa d'actes. Ha recordat que l'any passat, el dia 5 de març, es va fer a la Sala Els Carlins la presentació del programa per al 2020 i que, una setmana després, es va activar el confinament però que, malgrat tot el que la covid ha suposat, la voluntat del govern municipal ha estat no deixar de fer. Ha dit que els anys 2021, 2022 i 2023 s'han plantejat com un pack, amb la idea que sigui una programació que tingui continuïtat.

Quant a la programació d'enguany en concret, ha destacat com a novetats "tot el que es farà a nivell de la figura de Joseph Beuys", un artista que "va viure una transformació paral·lela a la que va viure sant Ignasi", del qual se'n commemora el centenari. El contingut de les activistats es presentarà més endavant. Com a segona novetat, ha citat Bots pel Canvi, una proposta que combina esport i cultura amb la transformació personal i el desenvolupament comunitari com a fites. El que fa és ajuntar col·lectius de totes les edats, procedències i gèneres per fer un treball comú amb la música i el bàsquet com a vehicles.

A nivell de música, ha destacat que la 8a edició de Sons del Camí serà "un edició d'autèntic luxe". També hi ha les d'Espai Ànima i Espurnes Barroques. En l'àmbit de l'art continua Quinze Vint-i-dos a l'Espai 1522 de la qual n'ha n'ha posat de relleu, també, el programa i que siguin propostes de petit format, que donen una personalitat molt especial al cicle.

Ha remarcat la nova edició de les jornades gastronòmiques, "amb un equip renovat" d'una "professionalitat absoluta". Dins dels esports, la Marxa del Pelegrí i l'estrena d'una cursa amb el recorregut del Camí Ignasià en BTTT des de Verdú, passant per Cervera i Igualada. Ha esmentat la bona predisposició dels respectius municipis amb aquesta proposta.

Ha parlat, finalment, de l'apartat de valors i pensament, amb la suma d'Inàgora i el Grup Inspiració 2022.

Calmet ha avançat que a l'estiu la idea és avançar els actes de l'any vinent, que seguiran la línia dels 2022 i a on s'apostarà per activitats de contingut transcendent, que donin sentit a la commemoració de l'estat del sant.

Seguidament podeu consultat tota la programació ( accediu a aquest enllaç per a horaris i més informació):





MÚSICA

Espai Ànima

Cicle de Músiques transformadores

Sala Gòtica de Sant Andreu (20 h)

The Yoga Music Project

19 de març

Lluís Girish Naad

9 d'abril

Airun

23 d'abril

Mediterrànian

7 de maig

Propers concerts: 21 de maig, 4 de juny, 18 de juny i 2 de juliol

- - - - - -

Espurnes barroques

Marta Mathéu i Vespres d'Arnadí: de Nàpols a Mozart.

13 de juny

Cova de Sant Ignasi (18.30 h).

- - - - - - - - - -

Sons del camí

Cicle de músiques amb ànima

Anna Andreu: Els mals costums

14 de juliol

Claustre del Museu de Manresa (21 h)

Duquenque: Íntimo

15 de juliol

Jardins de la Cova de Sant Ignasi (21 h)

Maria Arnal i Marcel Bagés: Clamor

16 de juliol

Basílica de la Seu de Manresa (21 h)

Beth: Origen

21 de juliol

Jardins de la Cova de Sant Ignasi (21 h)

Xavier Sabata i Dani Espasa

22 de juliol

Basílica de la Seu de Manresa (20. 30 h)

Andrea Motis: Emotional Dance.

23 de juliol

Jardins de la Cova de Sant Ignasi (21 h)

CULTURA

Club de lectura espiritual

Virtual/Bilioteca del Casino (19 h)

«La penúltima bondat: assaig sobre la vida humana», de Josep Maria Esquirol.

23 de març

Cervell i transcendència, de Ramon M. Nogués

27 d'abril

Gratuït. Places limitades.

- - - - - - - -

Premis Lacetània

Premi Pare Ignasi Puig i Simon

Concessió del premi

19 de novembre

Teatre Conservatori (20 h)

- - - - - - - -

Mostra de cinema espiritual de Catalunya

The farewell, de Lulu Wang (2019)

21 de novembre

Espai Plana de l'Om (18.30 h)

VALORS

Travessa cap al 2022: Un any de reflexió ciutadana.

Acte inaugural: Àngels Canadell, Oriol Pérez i Xavier Melloni

25 de març

Espai Plana de l'Om (19 h)

Les nou ponències corresponen a la 7a edició del cicle Ignàgora i es faran a llarg del 2021 i el primer trimestre del 2022.

Un nou lligam amb la terra: Àngels Canadell (filòsofa i educadora)

29 d'abril

Auditori UManresa-FUB (19 h)

Homo Sapiens Sapiens, d'on venim? A on anem?: Eudald Carbonell (arqueòleg, doctor en Geologia, doctor en Geografia i Història)

13 de maig

Espai Plana de l'Om (19 h)

La resacralització de la natura. El paisatge com a lloc sagrat natural: Josep Maria Mallarach (geòleg, màster en Ciències Ambientals, doctor en Biologia ambiental)

10 de juny

Espai Plana de l'Om (19 h)

Més enllà d'una humanitat distòpica: Oriol Pérez Treviño (musicòleg i assagista)

16 de setembre

Auditori UManresa-FUB (19 h)

Societat, noves formes de solidaritat i d'acció ciutadana. Taula rodona

14 d'octubre

Auditori UManresa-FUB (19 h)

Una visió integral cap a la salut: Ester Torroella (llicenciada en Medicina, màster en Medicina Tradicional Occidental).

11 de novembre

Auditori UManresa-FUB (19 h)

El transcendent en una societat post-religiosa i post-secular: Francesc Torradeflot (doctor en Teologia, llicenciat en historia de les religions)

2 de desembre

Auditori UManresa-FUB (19 h)

ART

Cicle Quinze Vint-i-dos

Diàlegs creatius entre disciplines artístiques

Espai Manresa 1522 (20 h)

Presències: Santi Serratosa, Júlia Isanta i Laura Isanta.

10 d'abril

Entre friccions i evolucions: Anaïs Vila, Pino Steiner i Xavier Palomino.

17 d'abril

- - - - - - -

Centenari Joseph Beuys 2021

Accions commemoratives

Del 28 al 30 d'octubre

ESPORTS

Pedalada pel Camí Ignasià

Presentació del documental «Ignasiana BTT. L'aventura del pelegrí».

18 de maig

Espai Plana de l'Om (20 h)

Verdú-Cervera-Igualada-Manresa

L'aventura del pelegrí

Ignasiana en BTT

26 de setembre

Sortida a les 8 del matí de Verdú

Montserrat-Manresa

Caminada popular del darrer tram ignasià

Marxa del Pelegrí

3 d'octubre

Sortida a les 8 del matí de Montserrat

GASTRONOMIA

4es Jornades Gatronòmiques del Camí Ignasià

19 i 21 de juny

FESTES

Festes de Sant Ignasi

Del 14 al 31 de juliol

Centre Històric de Manresa

JOVENTUT

Bots pel canvi

Art comunitari amb Basket beat

2021-2022