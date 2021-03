El PSC diu que darrere del superàvit de l'Ajuntament hi ha mala gestió

El PSC de Manresa afirma que darrere del superàvit de l'Ajuntament de Manresa del 2020 hi ha «problemes de gestió».

Lamenta que no s'exhaurissin algunes partides en departaments en què la necessitat de despesa s'hauria agreujat per les conseqüències de la pandèmia.

El PSC afirma que, tal com ja va dir en el darrer ple municipal, «les raons veritables que en temps de pandèmia i de menys ingressos hi hagi hagut un superàvit de 2,26 milions no són les confessades pel govern d'ERC i de Junts».

Tot i que el portaveu del PSC, Felip González, va donar la raó a l'equip de govern que la meitat del superàvit venia ocasionat per un major ingrés en transferències de l'Estat i per l'estalvi anual previsible en el capítol de personal, ha denunciat que «una part important cal atribuir-la a un problema de gestió de l'equip de govern, que, en un moment de molta necessitat, ha deixat sense exhaurir moltes de les partides del pressupost, algunes en departaments de despesa sensible i necessària».

González ha posat com a exemple el fet que el 2020 es disposava de més d'1,6 milions per al Pla de xoc de millores a la via pública i que només se n'havia executat poc més de la meitat (0,87 milions).

També, partides pressupostàries corresponents a la regidoria d'Habitatge sense executar; «una de subvencions de 45.000 euros dels quals només s'havien abonat uns 5.000 euros i altres en les quals no s'havia gastat ni un euro».

Un altre exemple que posa el PSC fa referència a diverses partides de l'àmbit d'atenció social que tampoc s'havien exhaurit. «S'han deixat d'abonar, sense fer cap canvi previ de partides per acabar-les de gastar, 42.000 euros per a atencions benèfiques, 46.000 de beques de menjador i 76.000 d'ajudes a l'habitatge, les quals la regidora de Serveis Socials, Mariona Homs, va justificar en el ple en dir que no s'havien pogut concedir perquè llei d'estrangeria actual impedeix donar-les a persones en situació irregular».

Segons el portaveu del grup del PSC, Felip González, la liquidació del pressupost municipal de Manresa «és sempre una bona fotografia de com es gestiona l'Ajuntament».