Afectacions de trànsit al passatge i al carrer de la Trieta

A partir de dilluns, Endesa iniciarà les obres de construcció d'una canalització de xarxa soterrada elèctrica de mitja tensió, al passatge de la Trieta i al carrer de la Trieta. Durant l'execució de la primera fase, l'accés al passatge de la Trieta des del carrer de Sant Joan d'en Coll s'habilitarà només per als accessos als guals, restant tallat al trànsit a l'altura del número13 (el passatge no tindrà sortida cap al carrer de la Trieta). Durant l'execució de la segona fase s'obrirà el trànsit del passatge de la Trieta, sentit carrer de la Trieta i s'habilitaran els accessos als guals corresponents. En aquesta fase hi haurà afectació a l'estacionament d'unes places del carrer de la Trieta. No es permetrà l'estacionament a tot el passatge durant l'execució dels treballs. És previst que les obres durin vuit setmanes aproximadament.