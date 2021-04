Eternam Funerària Barcelona tanca i es ven el material a preu d'ocasió

Eternam Funerària Barcelona SL ha deixat d'operar i s'està venent els materials de què disposava -vehicle, fèretres, sudaris- a preu d'ocasió.

El negoci funerari té tancada la nau que tenia llogada al polígon industrial de Bufalvent de Manresa.

El seu impulsor, Aureli Sánchez, ha explicat que Eternam Funerària Barcelona SL, pertany al Grup Eternam, i l'activitat tindrà continuïtat un cop hagi superat l'actual «entrebanc».

Segons Sánchez, el que ha passat és que «el soci financer ha decidit tancar l'empresa», però ell assegura que no llança la tovallola i que manté l'objectiu de fer-se un lloc en el sector. Per aconseguir-ho Sánchez explica que manté l'aposta pels taüts de cartró.

Sánchez ha recordat que «vam ser la primera funerària a tot l'Estat espanyol en comercialitzar fèretres de cartró amb un gran ressò» als mitjans de comunicació.

Sánchez ha assegurat que s'ha retardat però no s'evitarà l'inici d'activitat a Barcelona ciutat «amb un preu molt competitiu» i «un gran canvi de paradigma amb el fèretre de cartró per als usuaris dels serveis funeraris». De moment, però, ja no porta la gestió del cementiri de Castellbell i el Vilar i l'Ajuntament de Sant Fruitós ha descartat el projecte de construcció d'un tanatori amb crematori impulsat per l'empresa Vigincost 2015, del Grup Eternam, pel retard en l'inici de l'obra.

Sánchez assegura que el comú denominador és que les grans operadores del sector li torpedinen el finançament.