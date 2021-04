Manresa tindrà una gran àrea d'esbarjo exclusiva per a gossos al passatge Dante

Construir espais còmodes i agradables per passejar lliurement els gossos, sense necessitat de dur corretja i on es puguin relacionar amb altres animals. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament de Manresa ha donat a conèixer el projecte de la nova àrea d'esbarjo exclusiva per a gossos censats que s'instal·la rà aquest estiu al passatge Dante, a la zona nord de la ciutat.

Els detalls d'aquest nou espai han estat presentats aquest dimarts al migdia per la regidora de Ciutat Saludable, M. Mercè Tarragó Costa, i pel regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet Estrada.

L'espai d'actuació és una parcel·la del passatge Dante, que connecta l'avinguda Bases de Manresa amb el carrer Dante. Comprèn una superfície total de 1.234, 27m2, dels quals 507,74 m2 seran d'espai específic per a l'esbarjo de gossos i persones usuàries. Es tracta, doncs, de l'àrea per exclusiva per a gossos més gran de la ciutat. L'espai central —pensat per als animals— estarà pavimentat amb sauló i disposarà de reg de dispersió. El seu entorn estarà enjardinat amb arbustos i arbres, per tal d'embellir l'espai i dotar-lo d'ombres.

Els treballs preveuen també delimitar l'àrea d'esbarjo amb una tanca de tubs cilíndrics d'1,20 metres d'alçada i amb una porta prevista amb un sistema d'accés amb tancament electrònic (ja que només hi podran accedir aquelles persones que tinguin els gossos censats, dins de l'horari diürn). L'àrea es dotarà amb dos bancs de formigó i una font que permeti beure als gossos i una paperera. Finalment, s'il·luminarà amb dos bàculs amb projectors led que se situaran a la part central de l'àrea. Durant els propers dies, l'Ajuntament seleccionarà l'empresa que executarà els treballs, que es preveuen iniciar a partir del mes de juliol i amb una durada d'execució de set setmanes.

Amb aquest projecte, l'Ajuntament fa un pas endavant en la creació d'espais on els gossos puguin jugar lliurement, fet que comporta diverses avantatges: facilita l'exercici físic dels animals i la seva socialització, la qual cosa redueix el seu estrès i pot influir en la reducció d'incidents i queixes relacionades amb la seva tinença. La proposta també pretén augmentar l'exigència del compliment de l'obligació de dur els animals lligats fora d'aquests espais, i facilitar la convivència entre les persones que posseeixen gossos i les que no els desitgen, proporcionant espais per a cada grup d'usuaris. Aquests parcs redueixen també el risc d'accidents relacionats amb la presència d'animals en zones no habilitades per aquesta finalitat, i suposen llocs relacionals per a les persones propietàries de gossos, fet que p ot millorar-la qualitat de vida de la ciutadania i generar sinèrgies positives.



Gossos als parcs de Puigterrà i dels Panyos

L'Ajuntament de Manresa va habilitar el desembre passat, com a experiència pilot, dos espais a l'aire lliure perquè els gossos hi puguin jugar deslligats dins d'uns horaris concrets. Les zones habilitades es troben al parc de Puigterrà i al parc del Cardener, a prop de la fàbrica dels Panyos.

En aquests dos llocs, els gossos poden córrer deslligats entre les 7 i les 10 del matí i entre les 8 i les 10 del vespre. Fora d'aquests horaris, també es pot passejar per aquestes zones amb gossos, però amb els animals ja lligats i complint sempre la normativa, com tenir-lo inscrit al cens municipal i identificat amb microxip.

En aquests moments, l'Ajuntament està en contacte amb les persones usuàries per revisar el funcionament i el grau de satisfacció d'aquesta prova pilot, especialment a l'espai proper a la fàbrica dels Panyos, amb la voluntat per introduir-hi els canvis per a un millor funcionament.