L'Associació de Veïns del Xup mostra el seu suport als Serveis Socials

L'Associació de Veïns i Veïnes del Xup, de Manresa, ha volgut fer públic el seu suport a tots els membres dels Serveis Socials de Manresa després de les crítiques rebudes per part de la PAHC Bages.

Segons l'entitat veïnal, «ens podem queixar del seu volum de feina, dels pocs recursos i eines de què disposen, però no del seu racisme. Fa molts anys que treballem amb ells i podem dir que els atacs als quals han estat sotmesos no es corresponen amb la realitat».

Afegeixen que totes les persones dels Serveis Socials treballen «cada dia de la millor manera possible i no es mereixen aquests atacs. Ja està bé de menysprear la seva feina Es mereixen el nostre respecte. No pot ser que primer se'ls critiqui dient que als únics que ajuden són als immigrants i, ara, perquè son racistes. Ambdues afirmacions són falses. Deixem-los treballar», diuen.