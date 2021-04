Un 23 % de la població de Manresa ja té una primera dosi de la vacuna

Un 23 % de la població de Manresa, unes 18.000 persones, han rebut una primera dosi de la vacuna contra la covid. Un 8 % les dues. Són percentatges similars als del conjunt de Catalunya.

La dada la va fer pública ahir l'alcalde de Manresa, Mac Aloy, durant la presentació de la campanya «Manresa es vacuna». Es tracta d'un vídeo que es difondrà a través de les xarxes socials on cares famoses de Manresa i el Bages, a més a més de professionals sanitaris i de residències, animen la població a vacunar-se. És una iniciativa de l'Ajuntament de Manresa i la delegació a les comarques centrals del Col·legi de Metges de Barcelona.

La campanya coincideix en un moment en què «han començat a arribar més vacunes, i això és una molt bona notícia» va anunciar la delegada de Salut a les comarques centrals, Teresa Sabater.

A l'acte , a més a més d'Aloy i Sabater, també hi va participar la gerent de l'ICS a la Catalunya central, Anna Forcada; el president de la delegació al Bages del Col·legi de Metges, Jordi Aligué; i la regidora de Ciutat Saludable, Maria Mercè Tarragó.

Tots van coincidir a dir que vacunar-se és un acte de responsabilitat col·lectiu, «possiblement el més important que hem tingut a les nostres vides», va remarcar Forcada. També que la vacunació és efectiva, com ho mostra el descens de la mortalitat a causa de la malaltia. Per tant «les vacunes estant salvant vides» va emfatitzar Aloy, «i depèn de tots i totes acabar amb aquest mal son». «Vacunar-se és la solució», va dir al seu torn Tarragó.

D'aquí la campanya per conscienciar tothom de la importància de vacunar-se. Al vídeo hi apareixen professionals sanitaris i de residències que expliquen que amb els fàrmacs contra la covid es comença a veure la llum. A més a més hi surten cares conegudes com Pep Guardiola, l'exwaterpolista Manel Estiarte, jugadors del Baxi Manresa, periodistes com Núria Bacardit i Francesc Sòria, músics com Oriol Farré o Sara Roy, o el cuiner Jordi Cruz, que animen la població a fer-ho. També un ciutadà xinès i un àrab, que ho fan en el seu idioma.

Hi apareix una persona que va patir la covid, Miquel Roset, que recomana posar-se la vacuna per evitar passar el que ell va haver de patir.

El vídeo es distribuirà per xarxes socials. «És el màxim de transversal possible» perquè el «repte que tenim és que el màxim de gent es vacuni contra la covid per poder sortir d'aquesta pandèmia», va assegurar el president al Bages del Col·legi de Metges, Jordi Aligué.