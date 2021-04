El CAP Bages atén a Manresa 5.500 urgències de primària al mes

El 3 de febrer de 2020 el Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) de Manresa va passar de funcionar les nits i els caps de setmana a fer-ho les 24 hores del dia i tots els dies de la setmana, amb servei de radiologia i analítiques inclòs. L'objectiu era consolidar un segon servei d'urgències a la ciutat per atendre patologies de gravetat lleu o moderada que permetés descongestionar les urgències de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

Un any després les dades d'activitat assistencial demostren que el CUAP situat a la planta baixa del CAP Bages és un servei del tot consolidat i ha aconseguit esdevenir un referent per a la ciutadania que necessita una atenció sanitària urgent lleu o moderada.

Si el gener del 2020, el CUAP va atendre 2.581 visites, el febrer del 2020 el tancava amb 4.282 i, a hores d'ara, fa una mitjana de 5.500 atencions mensuals.

Entre aquests dos moments hi ha un fet rellevant: l'esclat de la pandèmia i la decisió estratègica de tancar al públic els quatre centres d'atenció primària de Manresa i concentrar tota l'activitat a les urgències del CAP Bages: el resultat va ser que l'abril del 2020, el CUAP va registrar la xifra rècord de 16.256 atencions. El CAP de les Bases, també tancat al públic, va concentrar el personal de suport a les re sidències i l'atenció domiciliària.



Serveis de referència comarcal

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la regidora de Ciutat Saludable, Mercè Tarragó, han fet una visita al CAP Bages, l'edifici emblemàtic de l'atenció sanitària pública a Manresa i a la comarca i que va commemorar, l'any passat, en plena crisi sanitària, els seus 50 anys d'existència sense cap celebració. La gerent de l'ICS a la Catalunya Central, Anna Forcada, i la directora del SAP Bages-Berguedà, Elisabet Descals, han ensenyat a Aloy i Tarragó les dependències del CUAP i el servei de radiologia, les instal·lacions del CAP Plaça Catalunya (plantes 1 i 2), la Unitat d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), el servei d'audiometries i la unitat de cribratge ocular.

A la visita també hi han assistit la gerent en funcions de la Regió Sanitària de la Catalunya Central del CatSalut, Teresa Sabater, la directora de l'ACUT Bages-Berguedà, Judit Roca; el responsable del Servei de Diagnòstic per la Imatge (SDPI), Josep Trullàs; la directora de l'EAP Plaça Catalunya, Montse Ciurana; la coordinadora d'Atenció a la Ciutadania de la Catalunya Central de l'ICS, Berta Sarret; i l'adjunta a la direcció del SAP Bages-Berguedà, Ester Vila.

En la seva intervenció, l'alcalde de Manresa ha destacat el CUAP Bages com "un centre de referència, modern, confortable on s'hi presten moltíssims serveis". Per a Aloy, durant els darrers mesos, a causa de la pandèmia, s'ha fixat molt la mirada en hospitals i residències, però "potser no hem parat massa atenció a la primera línia de treball, que és l'atenció primària. Per tant, aquest és un bon moment per reconèixer el treball desenvolupat, com a centre de primera atenció i cribratge per evitar el col·lapse dels hospitals".

Finalment, l'alcalde ha recordat la instal·lació fa uns dies d'una placa, a la plaça Simeó Selga, per agrair i reconèixer el treball de tots i totes les professionals vinculades a la sanitat durant aquest temps, així com l'acte celebrat ahir a l'Ajuntament de Manresa per animar a la població a vacunar-se "per responsabilitat i com a mostra de generositat cap al nostre entorn".