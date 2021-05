Jordi Valls i Montserrat Jodar s'incorporen al patronat de la FUB

El patronat de la Fundació Universitària del Bages (FUB) ha incorporat aquest mes d'abril l'exalcalde de Manresa dos nous membres. Es tracta de l'exalcalde de Manresa Jordi Valls i Riera, i l'economista i experta en màrqueting, Montserrat Jodar Torrecillas, segons va explicar ahir la institució universitària en un comunicat.

En aquest comunicat, la FUB explica que es tracta de dos nomenaments efectuats pel patronat de la fundació a proposta del seu president, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy. En els dos casos, a més de formar part del patronat, els dos nous membres també s'incorporen al comitè executiu de l'entitat. Els nous patrons substitueixen a Miquel Blanch i a Pere Fons, que han acabat el seu mandat.



Els perfils

Jordi Valls Riera (Manresa, 1960) és advocat de professió i va ser alcalde de la capital del Bages entre els anys 1995 i 2006, període durant el qual ja va presidir el patronat de la FUB per raó d'aquest càrrec.

L'exalcalde de Manresa també ha estat president de Localret (1999-2006), conseller d'Indústria, Energia i Treball de la Generalitat de Catalunya (2006) i posteriorment va ser nomenat president executiu del Port de Barcelona, càrrec que va ostentar entre els anys 2006 i 2011. L'any 2011 es va incorporar a la divisió britànica d'Agbar i es va traslladar a viure a Bristol, on es va encarregar de la direcció de Bristol Water PLC, firma del mateix grup empresarial. També sense abandonar el mateix grup de serveis, dos anys després, Valls es va incorporar com a CEO d'Aguas Andinas i es va traslladar a Santiago de Xile, on va treballar fins l'any 2016.

Aquell any, va viatjar a Mèxic per dirigir la divisió Suez Latam Nord que engloba els països de Mèxic, Centreamèrica, Panamà, Colòmbia i Equador. L'any 2020, Valls va tornar a Catalunya per assumir la direcció general de Mercabarna.

Per la seva banda, Montserrat Jodar Torrecillas (Manresa, 1977) és llicenciada en Economia i ADE, Màster en Direcció de Màrqueting i en Internet Business. A nivell professional ha desenvolupat la seva activitat amb diferents càrrecs en diverses empreses multinacionals com Kantar Worldpanel, Gallina Blanca, Pepsico, Bacardi LTD, Balancelabs, Idilia Foods, Skingdom, Roche Diabetes Care i Granvision Spain, empresa on treballa actualment com a cap dels projectes de transformació digital de la companyia a Espanya.