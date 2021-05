Creu Roja reconeix la tasca de l'associació del dol de Manresa

Creu Roja de Manresa va reconèixer ahir la tasca de l'associació Caminant Plegats en el Dol i de Lluís Pich, membre històric de Càritas de Callús, en els premis Santi Vidal, que l'entitat va lliurar ahir. D'aquesta manera, Creu Roja vol posar en valor la tasca de Caminant Plegats en el Dol per «donar resposta a les dificultats que experimenten moltes persones que se'ls ha mort una persona estimada», segons explicava en un comunicat. Els premis es van lliurar ahir al migdia a la Casa Lluvià.

D'altra banda, també s'ha lliurat, a títol individual, el premi a Lluís Pich per «haver estat des de l'inici a l'entitat Càritas fent una feina discreta i constant». Creu Roja destaca que Pich «ha aguantat l'entitat portant-ne els comptes i mirant d'aconseguir el màxim de recursos per poder atendre les necessitats de totes les persones i famílies del municipi del Bages que no podien arribar a final de mes».

El premi anual Santi Vidal està convocat per Creu Roja Manresa des de l'any 2012, per tal de reconèixer el treball realitzat per Santi Vidal, voluntari de la Creu Roja Manresa durant molts anys i president durant sis anys de l'entitat, fins al moment de la seva sobtada mort. El record del seu caràcter afable, dialogant, discret, però treballador incansable a favor de la igualtat i la justícia global va motivar la convocatòria del premi, que és un homenatge a la seva figura, ja que «el seu record és l'impuls pel reconeixement a aquelles persones o entitats que, com ell, dia rere dia treballen per la solidaritat i la cooperació entre les persones, els grups i els pobles».