En el marc de l'exposició Incasòl 40. 40 anys, 40 raons, l'Institut Català del Sòl, Incasòl, i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) organitzen un cicle de converses en els diferents municipis on fa parada la mostra. A Manresa, avui, a 2/4 de 6 de la tarda, al Casino, el debat estarà dedicat a la ciutat inclusiva i a com reciclar la ciutat existent per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i generar oportunitats de progrés. Es podrà seguir a través del canal Youtube del COAC, on posteriorment quedarà penjat.

En aquesta conversa, moderada per l'arquitecte Roger Subirà, comissari de la mostra, hi participaran Albert Civit, director de l'Incasòl; Marc Aloy, arquitecte i alcalde de Manresa; Assumpció Puig, degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i Zaida Muxí, arquitecta i especialista en urbanisme i gènere. L'acte serà presentat per Miquel Sitjà, president de la demarcació de les Comarques Centrals del COAC.

L'exposició es pot visitar fins al 27 de juny al pati del Casino, de dimarts a diumenge, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre.