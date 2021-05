El ple de l'Ajuntament de Manresa va donar compte de l'informe de seguiment del pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa que situa el cost global fins ara en 5.486.000 euros, més de dos-cents cinquanta mil euros més que el pressupost que es va comptabilitzar al mes d'abril.

En aquest informe es mostra un augment de la proporció del cost total de la despesa que assumeix l'Ajuntament a l'hora de finançar el Pla, que passa del 52% al 54%, sent l’Administració que ha assumit més despeses en relació al Pla de Reconstrucció des de la presentació de l’anterior edició de l’informe, seguit per la Generalitat i la Diputació de Barcelona.

El cost global del Pla ha crescut a l’abril en 258.103 euros en relació amb l'informe de l’abril, i se situa en 5.486.058,92 euros. Aquest increment es deu, bàsicament, a les despeses de l’Ajuntament de Manresa en relació a la campanya de bons de consum local (200.000 euros) i a la subvenció de 28.000 euros de la Diputació de Barcelona per realitzar la campanya “Reactiva”. També hi ha hagut noves aportacions en l’àmbit turístic, en plataformes tecnològiques o elements de seguretat i higiene per la covid-19.

El govern de la ciutat i tots els grups municipals van signar l’11 de maig passat el document de les “Bases per a un Pla local per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa”, que recull una sèrie d’actuacions específiques agrupades en diversos àmbits per fer front a l’impacte de la malaltia a la nostra ciutat. En relació a aquest pacte, el grup municipal de Fem Manresa va confirmar en el Ple d’abril la seva decisió d’abandonar el Pla pel seu desacord amb la forma com s’ha gestionat.