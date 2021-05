El grup municipal del PSC de Manresa reclama l’execució urgent d’un pla de xoc per incrementar el parc públic d’habitatges per combatre la vulnerabilitat social perquè «algunes estimacions sobre desnonaments aturats a la ciutat l’any 2020 i el 2021» adverteixen de «centenars d’alçaments» que havien quedat aturats durant la pandèmia.

Segons el portaveu socialista, Felip González, això pot generar l’acumulació d’ordres judicials fins ara aturades i que se sumaran a les que ja habitualment es venen produint a Manresa. «L’Ajuntament es veurà desbordat per la situació, però ha arribat el moment de posar en acció moltes de les actuacions del Pla Local de l’Habitatge que es va aprovar el 2017 i que, lamentablement, han estat dormint el somni dels justos els dos darrers anys», afirma.

La petició s’argumenta, segons el portaveu dels socialistes manresans, «en la contrastada realitat que juristes i entitats del tercer sector ens han fet saber sobre la greu situació que ens ve a sobre en els propers mesos un cop finalitzin les moratòries que des del Govern d’Espanya i de la Generalitat s’han decretat per impedir desnonaments durant la pandèmia».

El PSC reivindica que ha arribat el moment de fer i executar un Pla de Xoc per a l’Habitatge Social, gestionat pel mateix ajuntament i per la seva empresa Fòrum SA, amb una dotació econòmica suficient que permeti l’adquisició d’un nombre rellevant de pisos que tenen actualment un valor de mercat encara baix i que no necessiten de molta reforma. «Tenim un Pla d’Inversions per aquest any que ha generat un crèdit de més de 7 milions d’euros del qual segur que podríem ajornar alguna de les seves previsions menys urgents per sumar recursos aquest mateix any 2021. També es pot comptar amb una part o tots els 400.000 euros que hores d’ara encara queden sense assignar dels que es van reunir amb el superàvit del pressupost passat. Això significa que aquest mateix any ja es podria destinar una important quantitat a minimitzar l’impacte de la situació que ens vindrà» diu.

El PSC ha proposat a l’equip de Govern que aquest Pla de Xoc per l’Habitatge Social es pugui reeditar com a mínim en els dos propers pressupostos municipals, tal i com en el seu moment la ciutat va ser capaç de generar per redreçar la situació de deteriorament de l’espai públic (asfalt, voreres, guals i parcs infantils). «Aquell Pla de Xoc ja ha deixat de ser-ho perquè el més important ja s’ha fet. Ara el que ens convé es redirigir les prioritats i destinar una quantitat rellevant com aquell milió d’euros anuals al que segur que serà el problema més greu que haurà de resoldre la ciutat en els propers anys», ha conclòs.