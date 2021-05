La ciutadania ha marcat com a prioritat en el procés participatiu per a l’Agenda 2030 que a Manresa no hi hagi cap persona sense un sostre digne amb llum, aigua i gas.

L’Ajuntament de Manresa assegura que ha volgut comptar amb l’opinió del màxim d’actors locals per elaborar l’Agenda 2030, i des del 2019 ha utilitzat diferents vies per saber què en pensen ciutadans i agents socials.

Un formulari on-line va ser respost per 85 representants d’entitats, i un altre adreçat a la ciutadania va rebre 860 respostes. Paral·lelament al qüestionari, es van realitzar entrevistes individuals i sessions de grup.

També s’han dut a terme campanyes de sensibilització al voltant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que han inclòs accions de creació de la marca Agenda Manresa 2030, difusió de material informatiu, tallers, una exposició itinerant i presentacions a escoles, instituts i associacions.

Els tallers, adreçats a la ciutadania, es van realitzar per informar sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la seva consecució a Manresa. També amb la voluntat de recollir l’opinió del màxim d’actors locals possibles per a la posterior elaboració de l’Agenda 2030 local.

El material es va fer arribar a les escoles i instituts de la ciutat i a més de 200 representants del teixit socioeconòmic.

Hi van participar un total de 14 centres i 1.703 alumnes d’entre quart de primària i segon d’ESO, que van realitzar 1.688 exercicis de priorització de reptes de futur i van aportar 4.276 opinions sobre l’informe «Els reptes dels ODS a Manresa. Document per al debat ciutadà».

Fi de la pobresa

Les persones participants van escollir cinc Objectius de Desenvolupament Sostenible prioritaris per a l’Agenda 2030 de Manresa: Fi de la pobresa, Educació de qualitat, Treball decent i creixement econòmic, Ciutats i comunitats sostenibles i Acció climàtica.

De tots ells s’han identificat reptes rellevants a abordar en el municipi a curt i mig termini. Com s’ha dit, la ciutadania ha considerat el més prioritaris que no hi hagi cap persona sense un sostre digne ni un subministrament de serveis bàsics eficaç, i els agents locals el foment de les energies renovables.

L’Agenda 2030 de Manresa inclourà els reptes, accions i indicadors per implementar i avaluar l’estratègia de sostenibilitat de la ciutat per als pròxims deu anys.

Les actuacions (enquestes, tallers, entrevistes i campanyes de sensibilització) han rebut el suport econòmic de la Diputació de Barcelona.

Desconeixement

Els resultats del procés participatiu mostren que només 1 de cada 6 ciutadans afirma conèixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible. En el cas dels agents locals, són dos de cada tres.

D’altra banda, els reptes que els agents i ciutadans i ciutadanes consideren prioritaris per a l’Agenda 2030 local coincideixen amb objectius de desenvolupament sostenible: la fi de la pobresa és l’ODS 1; l’educació de qualitat és el 4, el treball decent i el creixement econòmic, el 8; les ciutats i comunitats sostenibles, l’11 i l’acció climàtica, el 13.

Quan es va demanar a la ciutadania en quines tres accions creien que Manresa hauria d’invertir més a curt termini, la resposta obtinguda va ser la salut, seguida de l’economia i l’educació.

Els agents locals van considerar prioritàries l’eradicació de la pobresa i la reducció de les desigualtats, seguides de les millores en l’accés i en les condicions dels habitatges.

Seguiment i implicació

Un 93 % dels agents locals enquestats voldria fer un seguiment de l’Agenda Manresa 2030, mentre que només a un 22 % de la ciutadania li agradaria estar al cas del grau d’assoliment dels ODS a la ciutat.

Pel que fa a les accions de futur, la majoria de la ciutadania pensa que pot implicar-s’hi personalment canviant els hàbits personals (44 %), o dedicant-hi temps (31 %).

Pel que fa als agents, gairebé la meitat dels enquestats es mostren disposats a col·laborar en la implementació de l’Agenda, ja sigui com a entitat o personalment. Creuen que cal establir equips de treball amplis, transversals, estables, democràtics i permanents.