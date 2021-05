La colla castellera Tirallongues de Manresa ha reprès aquest dimarts l’activitat després de més d’un any -des del febrer de l’any passat- d’aturada castellera per culpa de la pandèmia de la covid-19. A partir d’ara, assagen dos grups bombolla els dimarts, un altre els dimecres i un altre els divendres. A banda, els divendres assaja un grup especial de canalla i un de gralles i de tabals. Aquests darrers són els únics de la colla que no han parat la seva activitat sempre que les condicions els ho han permès.

L’abril passat la colla manresana va rebre un comunicat per part de la coordinadora de castells en el qual s’adjuntava el Pla de represa de la Cultura Popular de la Generalitat, una notícia molt esperada pels Tirallongues i pel món casteller en general.

A causa de l’actual situació de pandèmia, però, la tornada a l’activitat està marcada per unes mesures restrictives molt concretes. Entre d’altres, els assajos tenen una durada d’una hora i han d’estar formats per grups estables d’un màxim de vint persones i en diferents dies de la setmana. Els castellers han d’anar amb la mascareta posada i cal prendre la temperatura i registrar els participants a l’inici de l’assaig per poder-ne fer el seguiment en el cas que hi hagi algun contagi.

Malgrat les mesures restrictives, el president dels Tirallongues des del novembre de l’any passat, David Traus, ha manifestat que els manresans s’han mostrat molt contents amb la possibilitat de poder-se retrobar, recuperar sensacions i amb moltes ganes també de recuperar la plena normalitat com més aviat millor.

La colla va sortir a plaça per darrer cop a la Festa de la Llum del 2020 per executar el tradicional pilar de pujada i de baixada de les escales del Carme. Amb aquesta actuació, recorda Traus, es va convertir en una de de les poques colles que van actuar el 2020 abans del confinament. L’agost a sobre, l’actuació de festa major ja no es va poder fer. Va ser el primer cop en els 28 anys d’ençà de la fundació de l’entitat manresana.