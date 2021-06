La candidatura Fem Manresa ha interposat una denúncia davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) contra l'Ajuntament de Manresa per omissió de dret a la informació respecte a la situació del dret a l'avortament a la Catalunya Central.

A la denúncia formulada el dia 2 de juny, la candidatura municipalista ha explicitat que, després de l'aprovació de la moció presentada pel mateix grup municipal el mes de desembre de l'any 2020 que perseguia l'objectiu de garantir el dret a l'avortament a la Catalunya Central, s'han trobat amb una denegació total del dret a la informació. En concret, expliquen que des del govern s’han negat a concretar quan és la propera reunió del patronat d’Althaia, que ha de tenir lloc aquest mes de juny. Amb la intenció d’evitar que se sàpiga, s’ha amagat aquesta reunió fins i tot de l’agenda pública de l’alcalde, a diferència del que havia passat amb les anteriors, evidenciant, segons Fem, “que l’únic motiu és el de treure pressió de l’ordre religiosa i protegir-ne els interessos”.

"Si vull no responc"

Des del mes de gener la formació ha estat demanant de forma continuada informació sobre com s’està avançant amb el tema i amb els acords de la moció. Han adreçat correus electrònics a l'alcalde Marc Aloy (tres des del mes de gener) i cap d’ells ha rebut resposta. Recorden que l’alcalde de Manresa és també el president del Patronat de la Fundació Althaia, encarregada de la gestió de l’hospital de Sant Joan de Déu, l’hospital de referència a la Catalunya Central. Posteriorment, al Ple del mes d’abril, van entrar una pregunta demanant aquesta informació i també quan tindria lloc la propera junta del Patronat d’Althaia. L'alcalde Marc Aloy els va respondre que "vosaltres podeu fer les preguntes que vulgueu, jo responc allò que crec que he de respondre. I si vull no hi responc".

Davant la resposta d'alcaldia, els anticapitalistes van fer una sol·licitud de documentació per part dels Grups Municipals, a la que s’està obligat a respondre, amb les mateixes preguntes que portaven realitzant anteriorment. La resposta va arribar vint-i-vuit dies després, dos dies abans que s'exhaurís el termini legal per respondre, i de forma incompleta. Des de Fem critiquen que la resposta es limita a fer "copiar i enganxar" de la carta del patronat publicada al diari Regió 7 el 18 de desembre i a repetir que s'està treballant en el tema sense especificar res més. Pel que fa a la reunió del Patronat d’Althaia tan sols es va respondre que seria durant el mes de juny, sense concretar ni dia, ni hora ni lloc.

La candidatura de les esquerres transformadores considera inadmissible aquesta falta de transparència per part del govern de la ciutat, i més encara del que n’és el màxim representant, l’alcalde Marc Aloy. Expressen que el tancament de files del govern amb el Patronat de la Fundació Althaia va en contra de garantir plenament el dret a l’avortament a la Catalunya Central i de l’acord de Ple del passat mes de desembre.