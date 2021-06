L'afectació de l'epidèmia als centres assistencials de Manresa ha baixat molt d'intensitat. Durant la darrera setmana no hi ha hagut cap víctima mortal de covid-19 i Sant Andreu ja no té cap ingressat. A Althaia queden 17 ingressats per coronavirus, dels quals quatre a l'UCI.

Segons les dades aportades pel Departament de Salut de la Generalitat, la Fundació Althaia ha cursat 8 altes hospitalàries durant els darrers set dies. Des del 8 de març del 2020 hi ha hagut 2.528 pacients donats d’alta per covid-19 i 312 defuncions.

A Sant Andreu Salut actualment no hi ha cap persona ingressada per covid-19 a les unitats d’aïllament o en habitacions que han estat aïllades. En la darrera setmana una persona ha rebut l’alta a l’hospital d’aguts. Des del 15 d’octubre, les dades acumulades son: 270 ingressos, 115 altes (7 a residència, 105 a casa, 2 a aguts i 1 alta hospitalària); 65 defuncions i 90 negativitzades.