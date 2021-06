L'Ajuntament treballa en una Festa Major de Manresa 2021 similar a la del 2020, de menys dies i sense actes grans. Fonts del consistori van voler remarcar ahir que el fet que el Procicat hagi aixecat la suspensió de les festes majors és més un tema de forma que de contingut. Dit d’una altra manera, que tal com queda la situació pel que fa a les restriccions, tampoc no n’hi ha per tirar coets. Feta aquesta apreciació, informaven que a dia d’avui es treballa en el model de la festa major de l’any passat, marcat per la reducció dels dies del calendari festiu -de deu a cinc- i per prescindir dels actes més emblemàtics però, amb tot, per no suspendre la festa major.

El pregó habitual al saló de plens el va rellevar una benvinguda a la festa a base de sonets de Shakespeare i d’humor des dels balcons de la casa consistorial; i el castell de focs a l’Agulla, un doble castell de focs des del Palau Firal i el Congost per ser mirat des dels balcons i finestres.

Òbviament, no es va fer el correaigua, que obre tradicionalment la festa gran de Manresa, ni el correfoc, que la tanca. Tampoc cap gran concert, ni la ballada de la imatgeria a la plaça Major -es va organitzar un acte alternatiu al Conservatori que va satisfer als presents-, ni l’actuació castellera. Els actes es van distribuir entre el pati del Casino, la plaça Porxada i el pati de l’Anònima, amb un aforament limitat de 198, 322 i 369 persones, respectivament.

La mateixa filosofia

L’Ajuntament insistia ahir que la filosofia amb què es treballa és la mateixa que ha marcat tots aquests mesos de bracet amb la covid, consistent a fer compatible la cultura amb la seguretat. En aquest sentit, recordava altres esdeveniments que s’han pogut fer amb aquest mateix criteri, com el campament de Reis que va substituir la cavalcada tradicional o el proper Vibra Festival.

Va apuntar que si es flexibilitzen les restriccions anticovid de manera substancial i hi ha marge per moure fitxa i per ser més ambiciosos, ho seran.

L’Alternativa farà una aposta clara per la Terrasseta

L’organització de la Festa Major Alternativa, que enguany celebra 30 anys, explicava ahir que les dates encara no les tenen clares però sí l’aposta per la Terrasseta (a la plaça de la Música) estrenada l’any passat amb molt èxit. La idea és centrar-hi els actes dels primers dies i, divendres, dissabte i diumenge, traslladar-se a Puigmercadal. Ja han començat a escalfar motors i han muntat un micromecenatge per millorar l’autogestió, enfortir l’aposta per la Terrasseta i canviar la imatge de la FMA. Les aportacions es poden fer a https://vkm.is/lalternativa