L'enfonsament de part de la xarxa del clavegueram que hi ha al subsòl del carrer del Bruc de Manresa ha obligat a tallar al trànsit aquest vial, entre els carrers Rubió i Ors i Ausiàs March. Segons informa l'Ajuntament de Manresa, no es pot accedir al carrer del Bruc, des del carrer Folch i Torres; s'ha desviat el trànsit del carrer Rubió i Ors i carrer Víctor Balaguer cap al carrer del Bruc en direcció passeig del Riu; s'ha invertit el trànsit al carrer Ausiàs March, entre el carrer Dos de Maig i el carrer del Bruc; i s'ha modificat la ruta del Bus Urbà Línia 8, que passarà pels carrers Mossèn Vall, Nou de Valldaura, connectant amb el carrer del Bruc per seguir el recorregut habitual, i ha quedarà anul·lada la parada del Bus Policia Local (carrer del Bruc).