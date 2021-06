El centre de vacunació del Palau Firal de Manresa va estar obert ahir excepcionalment per dispensar vacunes contra la covid. Va ser la culminació d’una setmana durant la qual es van administrar més de 12.200 dosis del medicament. Més que mai. Ahir en van ser 540. Salut preveu que com a mínim les tres properes setmanes es mantingui el mateix ritme. Ja ha previst obrir el Palau Firal dissabte i diumenge vinent.

El punt de vacunació massiu de la comarca del Bages va obrir de dilluns a dissabte de les 9 del matí a les 8 del vespre. Ahir ho va fer de les 9 del matí a les 3 de la tarda. Totes les hores ja estaven reservades prèviament.

90 dosis l’hora

El ritme era diferent que en un dia laborable. Tres administratius i quatre infermeres atenien la població, que tenia dia i hora, i que va rebre la primera dosi de Pfizer. Dels vuit boxs per administrar el vaccí que hi ha al Palau Firal, en funcionaven dos. Les altres dues infermeres s’encarregaven de carregar el fàrmac a les xeringues, i quan ja n’hi havia suficients, s’afegien també als boxs. En alguns moments molt puntuals es van formar cues tant a l’entrada del punt de vacunació com al passadís abans d’accedir als boxs. El ritme era de 90 dosis l’hora. En un dia normal són unes 270. Abans del migdia ja se n’havien administrat més de 200 de les 540 previstes.

«Estem acostumades a treballar en diumenges», va explicar la coordinadora de la vacunació d’ahir a Manresa, Ester Vila, adjunta a la direcció del Servei d’Atenció Primària Bages, Berguedà, Moianès.

Sí que es va notar, però, que era un dia festiu. Va costar més d’omplir que no pas un dia de cada dia. Fa més bon temps, s’ha acabat el confinament pur i dur, i la gent té ganes de sortir, es comentava al Palau Firal.

Moderna no toca

No hi va haver incidències remarcables. Alguna persona que es va marejar –el punt de vacunació és sota sostre, hi fa molta calor i tothom qui s’esperava es ventava amb el que fos– i dues persones que havien de rebre la segona dosi de Moderna i que, pel que sigui, es van despistar i es van presentar ahir al Palau Firal quan no els tocava. Al mateix punt de vacunació les van citar per a un altre dia. «Mirem de facilitar les coses el màxim possible», va dir Vila.

La majoria de persones que van anar ahir al Palau Firal és perquè no va trobar hora un altre dia. «Ho vam mirar i el primer dia que ens sortia era aquest. Cap problema. El vam agafar», explicava una parella de Manresa a punt d’entrar al centre de vacunació. Una altra d’Avinyó comentava que quan van entrar a la pàgina web per sol·licitar dia i hora la primera opció que els va sortir va ser la d’aquest diumenge. «I ho vam agafar. I així ens ho traiem de sobre. És gairebé millor que entre setmana». Van remarcar que els havia agradat molt l’organització.

Família de Manlleu

Entre els qui es van vacunar ahir a Manresa hi havia una parella de Manlleu, acompanyada del seu fill. «Som d’Osona», van explicar a Regió7. «Hem vingut a Manresa perquè a Vic no ens donaven hora i era l’alternativa que teníem més a la vora». A Vic, el centre de vacunació de la població és a l’edifici del Sucre. La família tenia pensat aprofitar l’estada a Manresa per visitar el parc de l’Agulla.

Certificat de vacunació

Un cop s’ha rebut la vacuna es passa de nou per un administratiu que fa l’últim registre. No parava de repetir a tothom que havien de fer entre 10 i 15 minuts de repòs a les cadires adjacents als boxs. Per si hi ha alguna reacció negativa. Els últims dies, però, i ahir no va ser una excepció, el que més li demanen és sobre el certificat digital de vacunació que ha de permetre la mobilitat a l’estranger. És perquè ja pensen en les vacances. Va haver d’explicar del dret i del revés que el certificat només s’obté quan s’han subministrat les dues dosis. I ahir tothom va rebre la primera. «Rebrà un SMS per a la segona d’aquí a tres setmanes», els comentava. Ahir estaven citats els de la franja del 1971 al 1976, tot i que n’hi va haver de més grans que no havien respost a la primera convocatòria.

De dilluns a diumenge s’han administrat al Palau Firal de Manresa més de 12.000 dosis, la xifra més alta fins ara. «Les properes dues o tres setmanes el ritme de vacunació serà alt», segons ha manifestat a Regió7 la gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya central, Teresa Sabater. «Després haurem de veure com va. Serà alt, però no sabem si les vacunes que arribaran seran les mateixes. Toca arremangar-se molt».